Ереван заявил, что Баку препятствует работе дипслужбы Армении за рубежом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Армения утверждает, что Азербайджан препятствует работе армянских органов дипслужбы за рубежом, говорится в заявлении МИД республики, распространенном в пятницу.

"В последнее время были зафиксированы случаи и попытки насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира. Были случаи воспрепятствования работам органов дипслужбы Армении и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества, что в отдельных случаях также ставило под угрозу безопасность дипломатического персонала. Предпринимаются... шаги для подрыва торгово-экономических связей Армении с различными странами", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

В дипведомстве "решительно осудили практику разжигания межнациональных столкновений в разных странах". "Призываем наших соотечественников быть бдительными, не поддаваться на какие-либо провокации, в подобных ситуациях незамедлительно связываться с местными правоохранительными органами, структурами армянской общины и дипломатическими представителями Армении", - отметили в МИД.

Армянское внешнеполитическое ведомство утверждает, что "расширение географии и участие азербайджанских официальных лиц в действиях против дипломатических представительств Армении демонстрируют, что вышеуказанные действия дирижируются государственными структурами Азербайджана".

Ранее расследования нападений на свои диппредставительства потребовал Азербайджан после того, как, по данным азербайджанского МИД, представители армянской партии устроили беспорядки перед зданием Генконсульства республики в Лос-Анджелесе. Тогда генконсул связался с главой департамента полиции Лос-Анджелеса, выразив крайнее недовольство тем фактом, что полиция не смогла полностью обеспечить безопасность азербайджанцев. Также случаи нападения на посольство Азербайджана были в Бельгии.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.