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В Эстонии перезахоронили останки 98 советских воинов
Останки 98 советских воинов в пятницу перезахоронены в братской могиле на кладбище поселка Синимяэ недалеко от Нарвы, сообщил член правления целевого учреждения РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:55
великая отечественная война (1941-1945)
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нарва
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), нарва, общество

В Эстонии перезахоронили останки 98 советских воинов

17:55 24.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к Мемориальному комплексу
Люди возлагают цветы к Мемориальному комплексу
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 июл - РИА Новости. Останки 98 советских воинов в пятницу перезахоронены в братской могиле на кладбище поселка Синимяэ недалеко от Нарвы, сообщил член правления целевого учреждения Narva Kand, которое занимается поисковыми работами, Даниил Галицкий.
По его словам, останки 98 советских солдат, погибших в 1944 году при освобождении Нарвы, были обнаружены местными поисковиками за последние три года. Поиски велись в окрестностях Нарвы, где шли самые тяжелые бои и потери были большими.
"К сожалению, удалось выяснить личность лишь одного солдата по номеру медали "За отвагу". Родственников найти не удалось, но поиски продолжаются", - сказал Галицкий порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Он также отметил, что среди останков было обнаружено много медалей "За освобождение Ленинграда", но эти медали не номерные и выяснить личность обладателя награды невозможно.
В пятницу генеральное консульство России в Нарве сообщило, что генконсул Юрий Грибков в торжественной обстановке вручил активистам-поисковикам Даниилу Галицкому и Павлу Стиммеру награды Минобороны России за большой личный вклад в установление имён и судеб военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
"Галицкий был награжден медалью "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества", а Стиммер - знаком "За отличие в поисковом движении" III степени", - говорится на сайте генконсульства.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)НарваОбщество
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