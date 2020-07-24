В Эстонии перезахоронили останки 98 советских воинов

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июл - РИА Новости. Останки 98 советских воинов в пятницу перезахоронены в братской могиле на кладбище поселка Синимяэ недалеко от Нарвы, сообщил член правления целевого учреждения Narva Kand, которое занимается поисковыми работами, Даниил Галицкий.
По его словам, останки 98 советских солдат, погибших в 1944 году при освобождении Нарвы, были обнаружены местными поисковиками за последние три года. Поиски велись в окрестностях Нарвы, где шли самые тяжелые бои и потери были большими.
"К сожалению, удалось выяснить личность лишь одного солдата по номеру медали "За отвагу". Родственников найти не удалось, но поиски продолжаются", - сказал Галицкий порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Он также отметил, что среди останков было обнаружено много медалей "За освобождение Ленинграда", но эти медали не номерные и выяснить личность обладателя награды невозможно.
В пятницу генеральное консульство России в Нарве сообщило, что генконсул Юрий Грибков в торжественной обстановке вручил активистам-поисковикам Даниилу Галицкому и Павлу Стиммеру награды Минобороны России за большой личный вклад в установление имён и судеб военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
"Галицкий был награжден медалью "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества", а Стиммер - знаком "За отличие в поисковом движении" III степени", - говорится на сайте генконсульства.
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