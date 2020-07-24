В Эстонии перезахоронили останки 98 советских воинов

Что знают европейцы об освобождении от фашизма Лишь каждый восьмой европеец считает, что ключевую роль в освобождении Европы во время Второй мировой войны сыграла Советская армия. Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством ICM Research для агентства Sputnik в Великобритании, Франции и Германии.