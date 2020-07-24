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Совфед поддержал введение нового дня воинской славы 9 октября
Совет Федерации одобрил в пятницу введение нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:07
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353
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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), совет федерации рф, общество

Совфед поддержал введение нового дня воинской славы 9 октября

17:07 24.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу введение нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.
Как отмечается в пояснительной записке, битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года победой, имевшей важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны. За время наступления советские войска прошли с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Кроме того, были уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен.
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"Битва за Кавказ - одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны", - отмечают авторы законопроекта.
Законодательное закрепление дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ как дня воинской славы увековечит память об этом важном историческом событии для будущих поколений граждан Российской Федерации, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Совет Федерации РФОбщество
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