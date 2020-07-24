https://ria.ru/20200724/1574877547.html
Совфед одобрил закон о рекламе вина из ЕАЭС
Совфед в пятницу одобрил закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:43
2020-07-24T16:43
евразийский экономический союз
совет федерации рф
госдума рф
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574702221.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_312363a7a6bb86b4f877e264e74dee9a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, совет федерации рф, госдума рф, экономика