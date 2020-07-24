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Совфед одобрил закон о рекламе вина из ЕАЭС
Совфед в пятницу одобрил закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:43
евразийский экономический союз
совет федерации рф
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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евразийский экономический союз, совет федерации рф, госдума рф, экономика

Совфед одобрил закон о рекламе вина из ЕАЭС

16:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина
Бутылки вина
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед в пятницу одобрил закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ был внесен в Госдуму правительством России, изменения предлагается внести в закон "О рекламе".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
22 июля, 11:21
ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин
Сейчас реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на территории России винограда, допускается в периодических печатных изданиях, а также в теле- и в радиопрограммах. Однако реклама вина и игристого вина, произведенного в государствах-членах ЕАЭС, законом "О рекламе" не допускается.
Принятые поправки разрешают рекламу вина и шампанского, произведенных странами ЕАЭС "из выращенного на территориях соответствующих государств-членов Евразийского экономического союза винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".
В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
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Евразийский экономический союзСовет Федерации РФГосдума РФЭкономика
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