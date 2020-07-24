Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ситуация на армяно-азербайджанской границе очень чувствительна для России, заявил президент Владимир Путин.
"Наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе", — сказал он, предлагая вопросы для обсуждения на Совбезе.
Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля в сопредельных Товузском и Тавушском районах. Позже в Баку заявили, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский и Тертерский районы. В Ереване, в свою очередь, утверждают, что перестрелки происходят только на северном участке границы. В непризнанном Нагорном Карабахе ситуация по-прежнему остается относительно спокойной.
Азербайджан заявлял о гибели на границе 12 своих военных, среди которых был генерал. Армения же сообщила о пяти своих погибших военнослужащих, еще девять и один мирный житель получили ранения.
Вину за обстрелы стороны перекладывают друг на друга. Многие страны и международные организации выразили озабоченность ситуацией и призвали Баку и Ереван к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать содействие для стабилизации обстановки.