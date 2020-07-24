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Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Ситуация на армяно-азербайджанской границе очень чувствительна для России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:04
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
снг
владимир путин
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и не одного слова про одкб ... вот так и рушатся военные союзы
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азербайджан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

15:45 24.07.2020 (обновлено: 17:04 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ситуация на армяно-азербайджанской границе очень чувствительна для России, заявил президент Владимир Путин.
"Наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе", — сказал он, предлагая вопросы для обсуждения на Совбезе.
Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля в сопредельных Товузском и Тавушском районах. Позже в Баку заявили, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский и Тертерский районы. В Ереване, в свою очередь, утверждают, что перестрелки происходят только на северном участке границы. В непризнанном Нагорном Карабахе ситуация по-прежнему остается относительно спокойной.
Азербайджан заявлял о гибели на границе 12 своих военных, среди которых был генерал. Армения же сообщила о пяти своих погибших военнослужащих, еще девять и один мирный житель получили ранения.
Вину за обстрелы стороны перекладывают друг на друга. Многие страны и международные организации выразили озабоченность ситуацией и призвали Баку и Ереван к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать содействие для стабилизации обстановки.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
20 июля, 12:54
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииСНГВладимир ПутинАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Турков нужно прижимать, и все разрешится... главные подстрекатели - Турция и так же роль тут играют и Американцы
24 июля, 16:35
Aleksey Salamatin
47110023
и не одного слова про одкб ... вот так и рушатся военные союзы
24 июля, 16:33
bberia
29410234
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