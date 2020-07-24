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Близ Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи"
Разлив топлива из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" произошел в пятницу, площадь пятна почти 7,5 тысячи квадратных метров, сообщает местное издание "Думская" РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:14
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353
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ситуация на украине, одесса, молдавия, украина, в мире

Близ Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи"

15:14 24.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
© РИА Новости / Стрингер
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Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Разлив топлива из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" произошел в пятницу, площадь пятна почти 7,5 тысячи квадратных метров, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова.
Ранее в пятницу министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Делфи" в последний раз пробует поставить перевернувшееся судно на киль.
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Механик объяснил, почему затонувший около Одессы танкер не подавал SOS
"В 9.00 (совпадает с мск) специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы.
В ноябре 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.
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