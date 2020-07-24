Близ Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи"

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы. Архивное фото

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Разлив топлива из затонувшего в Разлив топлива из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" произошел в пятницу, площадь пятна почти 7,5 тысячи квадратных метров, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова.

Ранее в пятницу министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Делфи" в последний раз пробует поставить перевернувшееся судно на киль.

"В 9.00 (совпадает с мск) специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы.