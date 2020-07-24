Близ Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи"

Ранее в пятницу министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Делфи" в последний раз пробует поставить перевернувшееся судно на киль.
24 ноября 2019, 16:37Механик объяснил, почему затонувший около Одессы танкер не подавал SOS
"В 9.00 (совпадает с мск) специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы.
В ноябре 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.