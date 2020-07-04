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Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:55
владимир зеленский
одесса
молдавия
украина
в мире
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Нельзя убирать. Надо организовать дайвинг, квесты, съёмки фильмов, часть помещений переоборудовать под склады, кафе и рестораны. Сверху корабля можно прыгать и отплясывать гопак
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир зеленский, одесса, молдавия, украина, в мире

Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"

17:55 04.07.2020
25252
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" на мели у побережья Одессы
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Танкер "Делфи" на мели у побережья Одессы. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
В ноябре 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Мининфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.
"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала", - заявил Зеленский. Трансляцию вел Facebook офиса президента.
Позже глава государства уточнил, что 20 июля – это предварительная дата, сроки могут быть сдвинуты в зависимости от сложности работ.
В июне этого года глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный заявил, что утечка топлива произошла на месте затопления танкера "Делфи" в Одессе, уровень допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области Украины завела уголовное дело в связи с утечкой топлива.
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Владимир ЗеленскийОдессаМолдавияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нельзя убирать. Надо организовать дайвинг, квесты, съёмки фильмов, часть помещений переоборудовать под склады, кафе и рестораны. Сверху корабля можно прыгать и отплясывать гопак
4 июля, 18:46
Naum Vygodsky
7100001
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