Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"

"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала", - заявил Зеленский. Трансляцию вел Facebook офиса президента.