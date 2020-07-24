Все храмы РПЦ отметят День крещения Руси колокольным звоном

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил 28 июля в День крещения Руси звонить в колокола всех храмов Русской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ

"28 июля 2020 года, в День крещения Руси, во всех храмах Русской православной церкви в рамках акции "Слава тебе, Боже!" будет совершен колокольный звон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колокола будут звонить в полдень по местному времени.

"В течение последних восьми лет данная акция была включена в программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году", - рассказали в Русской церкви.