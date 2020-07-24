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Все храмы РПЦ отметят День крещения Руси колокольным звоном
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил 28 июля в День крещения Руси звонить в колокола всех храмов Русской православной церкви, говорится в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:14
2020-07-24T16:08
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РИА Новости
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл
благословил 28 июля в День крещения Руси звонить в колокола всех храмов Русской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ
.
"28 июля 2020 года, в День крещения Руси, во всех храмах Русской православной церкви в рамках акции "Слава тебе, Боже!" будет совершен колокольный звон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колокола будут звонить в полдень по местному времени.
"В течение последних восьми лет данная акция была включена в программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году", - рассказали в Русской церкви.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира, крестителя Руси.
28 июля 2019, 03:18День крещения Руси