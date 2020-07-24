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Премьер Грузии заявил об отсутствии недопониманий с Азербайджаном
Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что стратегическому партнерству Грузии и Азербайджана ничто не угрожает, между странами нет никаких недопониманий. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:29
ситуация на армяно-азербайджанской границе
георгий гахария
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, георгий гахария, азербайджан, армения, грузия, в мире

Премьер Грузии заявил об отсутствии недопониманий с Азербайджаном

12:29 24.07.2020
1366
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что стратегическому партнерству Грузии и Азербайджана ничто не угрожает, между странами нет никаких недопониманий.
Ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что территория Грузии якобы была использована для поставок вооружения Армении в ходе обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. МИД Грузии назвал эти сообщения дезинформацией, которая направлена на искусственное создание проблем в отношениях двух стран-партнеров.
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"Между Грузией и Азербайджаном нет никаких недопониманий. Нашему стратегическому партнерству и братству ничто не угрожает", - заявил премьер журналистам.
По словам главы грузинского правительства, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности и отметил, что Грузия  выполняет все международные обязательства.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеГеоргий ГахарияАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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