Премьер Грузии заявил об отсутствии недопониманий с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Грузинский премьер Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что стратегическому партнерству Грузии Азербайджана ничто не угрожает, между странами нет никаких недопониманий.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что территория Грузии якобы была использована для поставок вооружения Армении в ходе обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. МИД Грузии назвал эти сообщения дезинформацией, которая направлена на искусственное создание проблем в отношениях двух стран-партнеров.

"Между Грузией и Азербайджаном нет никаких недопониманий. Нашему стратегическому партнерству и братству ничто не угрожает", - заявил премьер журналистам.

По словам главы грузинского правительства, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности и отметил, что Грузия выполняет все международные обязательства.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.