Премьер Грузии заявил об отсутствии недопониманий с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что стратегическому партнерству Грузии и Азербайджана ничто не угрожает, между странами нет никаких недопониманий.
Ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что территория Грузии якобы была использована для поставок вооружения Армении в ходе обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. МИД Грузии назвал эти сообщения дезинформацией, которая направлена на искусственное создание проблем в отношениях двух стран-партнеров.
"Между Грузией и Азербайджаном нет никаких недопониманий. Нашему стратегическому партнерству и братству ничто не угрожает", - заявил премьер журналистам.
По словам главы грузинского правительства, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности и отметил, что Грузия выполняет все международные обязательства.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.