Минниханова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Татарстана

КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Татарстана в пятницу зарегистрировала действующего главу региона Рустама Минниханова в качестве кандидата на выборах руководителя республики, которые пройдут 13 сентября, передает корреспондент РИА Новости.
Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. Минниханов предоставил в ЦИК подписные листы в поддержку своего выдвижения с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Центризбирком после проверки достоверности сведений признал подписи действительными.
По данным ЦИК республики, на должность главы Татарстана претендуют пять человек. В качестве кандидата от партии "Единая Россия" выдвинут Минниханов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло председателя совета регионального отделения Альмира Михеева. От регионального отделения партии "Коммунисты России" на должность руководителя республики претендует первый секретарь рескома Альфред Валиев. Региональная конференция ЛДПР выдвинула координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. От регионального отделения "Партии Роста" документы подал председатель отделения Олег Коробченко.
По решению парламента республики выборы главы Татарстана состоятся в единый день голосования 13 сентября.