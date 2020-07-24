Минниханова зарегистрировали кандидатом на выборах главы Татарстана

Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. Минниханов предоставил в ЦИК подписные листы в поддержку своего выдвижения с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Центризбирком после проверки достоверности сведений признал подписи действительными.