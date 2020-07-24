Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

"Все виновные должны понести очень серьезные наказания", - сказала парламентарий.

Она возмутилась тем, что руководство компании замалчивало размер катастрофы, в итоге был нанесен значительные экологический ущерб природе.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.