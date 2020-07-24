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Совфед денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Совет Федерации в пятницу денонсировал соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:43
габалинская рлс
казахстан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Совфед денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"

11:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации в пятницу денонсировал соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.
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22 июля, 14:47
Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
Российское имущество до окончания соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.
Командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
Радиолокациооная станция
22 июня, 17:19
В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
1400011
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Габалинская РЛСКазахстанБезопасностьВ мире
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