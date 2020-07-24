Совфед денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"

В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

Российское имущество до окончания соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.