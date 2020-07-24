Результаты ЕГЭ по химии будут трактовать в пользу ученика, заявили в СФ

На заседании палаты в пятницу обсуждался закон о воспитании в российской школе, была затронута и тема ЕГЭ по химии. По мнению ряда учащихся, в этом году экзамен был более сложным, чем в предыдущие годы.

"Мы провели анализ, связались с регионами. Задания по химии полностью соответствуют школьной программе. Рособрнадзор отметил, что результат не хуже, чем в прошлые годы", - сказала парламентарий.

Она отметила, что итоги сдачи ЕГЭ по химии должны появиться в пятницу. "Любые решения будут приниматься в пользу ребенка", - добавила она.

ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. В тот же день на платформе change.org стали появляться петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года, поскольку полученные на экзамене задания якобы не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, оказались сложнее представленных демоверсий.