https://ria.ru/20200724/1574849459.html
Результаты ЕГЭ по химии будут трактовать в пользу ученика, заявили в СФ
Результаты ЕГЭ по химии будут трактоваться в пользу учащегося, итоги сдачи экзамена должны появиться в пятницу, сообщила глава комитета Совфеда по образованию и РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:37
2020-07-24T11:39
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
лилия гумерова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573940166_0:171:3036:1879_1400x0_80_0_0_15cac7c26fd468b976b04ed5c5fdffa6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), лилия гумерова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Результаты ЕГЭ по химии
будут трактоваться в пользу учащегося, итоги сдачи экзамена должны появиться в пятницу, сообщила глава комитета Совфеда
по образованию и науке Лилия Гумерова
.
На заседании палаты в пятницу обсуждался закон о воспитании в российской школе, была затронута и тема ЕГЭ по химии. По мнению ряда учащихся, в этом году экзамен был более сложным, чем в предыдущие годы.
"Мы провели анализ, связались с регионами. Задания по химии полностью соответствуют школьной программе. Рособрнадзор
отметил, что результат не хуже, чем в прошлые годы", - сказала парламентарий.
Она отметила, что итоги сдачи ЕГЭ по химии должны появиться в пятницу. "Любые решения будут приниматься в пользу ребенка", - добавила она.
ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. В тот же день на платформе change.org стали появляться петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года, поскольку полученные на экзамене задания якобы не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, оказались сложнее представленных демоверсий.
В некоторых петициях результаты экзамена предлагают признать недействительными. Число петиций продолжает увеличиваться: если 17 июля их было пять, то на текущий момент – более десятка. В Рособрнадзоре заявили, что задания ЕГЭ по химии соответствовали школьному курсу и что обсуждать результаты экзамена необходимо после их получения.