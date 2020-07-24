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Петербург ожидает тысячи туристов из разных стран после открытия границ
Санкт-Петербург ждет тысячи туристов из разных стран, как только позволит эпидемиологическая ситуация и откроются границы, сообщил губернатор Петербурга... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:14
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новости - туризм
всемирная туристская организация
александр беглов
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, туристы, новости - туризм, всемирная туристская организация, александр беглов, санкт-петербург, общество

Петербург ожидает тысячи туристов из разных стран после открытия границ

11:23 24.07.2020 (обновлено: 12:14 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКазанский собор в Санкт-Петербурге
Казанский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Казанский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург ждет тысячи туристов из разных стран, как только позволит эпидемиологическая ситуация и откроются границы, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Раньше, во многих кризисных ситуациях именно туризм как отрасль экономики демонстрировал самую высокую выживаемость и вытаскивал за собой десятки смежных отраслей. Уверен - как только позволит эпидемическая ситуация, откроются границы и возобновится авиасообщение, к нам поедут тысячи гостей из разных стран", - сказал Беглов в интервью РИА Новости.
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Беглов отметил, что несмотря на то, что Всемирная туристская организация считает, что на восстановление мирового туризма понадобится от 4 до 6 лет, власти Петербурга хотят достичь этого быстрее, за 1,5 – 2 года.
"Мы сделаем все, чтобы турпоток восстановился. Петербург – город, который всегда притягивал и восхищал людей", - добавил он.
Беглов рассказал, что уже заработал санаторно-курортный комплекс Петербурга - порядка 40 санаториев готовы принять гостей, также открылась навигация речного пассажирского транспорта, возобновилась работа открытых террас кафе и ресторанов, открыты парки и скверы, начали принимать посетителей музеи.
"Всем очень хотелось бы начать работу в полном объеме. Но у нас еще значительное количество заболевших. И есть опасность того, что слишком быстрое открытие всего и сразу может привести к возвращению ограничительных мер. Такое мы уже наблюдаем в некоторых странах", - заключил он.
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