Петербург ожидает тысячи туристов из разных стран после открытия границ

"Раньше, во многих кризисных ситуациях именно туризм как отрасль экономики демонстрировал самую высокую выживаемость и вытаскивал за собой десятки смежных отраслей. Уверен - как только позволит эпидемическая ситуация, откроются границы и возобновится авиасообщение, к нам поедут тысячи гостей из разных стран", - сказал Беглов в интервью РИА Новости.

"Мы сделаем все, чтобы турпоток восстановился. Петербург – город, который всегда притягивал и восхищал людей", - добавил он.

"Всем очень хотелось бы начать работу в полном объеме. Но у нас еще значительное количество заболевших. И есть опасность того, что слишком быстрое открытие всего и сразу может привести к возвращению ограничительных мер. Такое мы уже наблюдаем в некоторых странах", - заключил он.