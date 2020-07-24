Александр Беглов: как только откроют границы, ждем гостей из разных стран

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге на данный момент стабилизировалась, но город должен быть готов даже к самому сложному эпидемиологическому сценарию, уверен губернатор Александр Беглов . В интервью РИА Новости он рассказал, как долго жителям Петербурга придется соблюдать масочный режим, как туристическая сфера восстанавливается после долгих ограничений и что будет с крупными инфраструктурными проектами в городе.

— Александр Дмитриевич, расскажите о ситуации с коронавирусной инфекцией в настоящее время в Петербурге. Можно ли сейчас говорить, что ситуация в городе стабилизировалась, пик эпидемии пройден и мы возвращаемся к нормальной жизни?

— Ситуация стабилизировалась. Работают многие государственные учреждения по предварительной записи, открыты сады и парки, бассейны и фитнес-центры, салоны красоты, к обычному графику вернулся метрополитен. Вновь заработали летние кафе и веранды.

Мы постепенно снимаем запреты. Но каждое решение согласовываем с Роспотребнадзором. Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете здоровье горожан, поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах.

Пока число заболевших с небольшими колебаниями остается на одном уровне, но оно превышает число выздоровевших. К сожалению, это во многом связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте – это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать.

— Сколько коек для пациентов с коронавирусом было развернуто в Петербурге? Сколько из них сейчас свободны? Много ли пациентов сейчас с тяжелыми формами в больницах, в реанимациях, на аппаратах ИВЛ? Снижается ли число тяжелых больных в последнее время?

— В Петербурге помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 23 стационара, в том числе 15 перепрофилированных городских и шесть федеральных стационаров. Всего для больных с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них для взрослых – 8333 койки, для детей – 851 койка. Еще 1000 коек было развернуто во временном госпитале в "Ленэкспо", он стал отделением госпиталя ветеранов войн. В отделении больницы №40 на базе пансионата "Заря" развернуто 600 коек. На 14 июля свободны 49% коек для взрослых и 79% – для детей.

Число тяжелых больных снизилось по сравнению с пиковыми периодами – конец мая-начало июня. Сегодня в реанимации находится 161 человек с подтвержденным ковидом, на ИВЛ – 96 человек.

— Что будет в дальнейшем с койками, развернутыми в городе для больных с COVID-19? Какой резерв коек останется? Разработаны ли меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае ухудшения эпидемической ситуации? Сможет ли город оперативно их развернуть?

— Мы должны подготовиться к самым разным ситуациям и к самому сложному эпидемическому сценарию. Он не обязательно состоится, но город должен быть готов. Сейчас мы развиваем сеть медицинских стационаров, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно перевести на работу в условиях эпидемии.

На днях заложили новый корпус на 302 койки госпиталя для ветеранов войн. Он будет построен до конца этого года по новейшим петербургским технологиям. Николаевская больница в Петергофе после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных. Там построен санпропускник, проводится кислород. Это еще дополнительно 320 коек. Завершается шестилетний долгострой – новый корпус 33-й городской больницы в Колпино. В случае необходимости он также может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19.

Мы не ставим задачу в срочном порядке увеличить число временных инфекционных коек, а продолжаем работу по модернизации системы городского здравоохранения, завершаем все социальные долгострои. В этом году за счет бюджета планируется построить и ввести девять объектов здравоохранения – поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Еще четыре город получит от инвесторов.

— Сколько человек в Петербурге к настоящему времени протестировано на коронавирус? Справляются ли лаборатории? Будет ли увеличиваться охват тестирования?

— С 1 марта на COVID-19 обследовано более 1,5 миллиона человек. Охват тестированием в Петербурге в четыре раза больше норматива. Сегодня в городе ПЦР-диагностику проводят 42 лаборатории. К сожалению, большинство из них вынуждены отправлять положительные тесты на дополнительную проверку в лаборатории Роспотребнадзора. Это несколько задерживает оперативное получение результатов.

— Весной вы говорили о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге, в связи с чем просили федеральную помощь. Как в настоящее время город обеспечен аппаратами ИВЛ? Не испытывает ли дефицит? Обеспечен ли необходимыми медикаментами и оборудованием для лечения COVID-19? Не испытывает ли Петербург дефицит квалифицированных медиков?

— В начале эпидемии такая ситуация была не только в Петербурге, практически во всех регионах. При поддержке федерального центра удалось с этим справиться. На сегодняшний день стационары, которые оказывают помощь больным с COVID-19, обеспечены необходимым медицинским оборудованием, дефицита нет. Сейчас в наших больницах более 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ. Поставки оборудования продолжаются.

Лекарствами стационары обеспечены полностью. Запас пополняется еженедельно. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты – 100%. Недостатка в квалифицированных врачебных кадрах город не испытывает. Количество среднего медперсонала пока не дотягивает до 100%, но эта проблема не сегодняшняя и никак не связана с эпидемией коронавируса. Мы ее решаем, увеличиваем количество мест в медицинских колледжах.

— Есть ли у города план на случай ухудшения ситуации? Какие уроки начала эпидемии будут учтены в дальнейшем? Создается ли уже сейчас резерв средств индивидуальной защиты, антисептиков, медикаментов, аппаратов ИВЛ?

— Когда в начале эпидемии мы столкнулись с дефицитом средств индивидуальной защиты, наша промышленность отреагировала моментально. Предприятия смогли быстро переориентировать производство на выпуск необходимой продукции. Практически с нуля создано производство медицинских масок. Сегодня в Петербурге ежедневно выпускается около 800 тысяч масок, 13 тысяч комбинезонов и 16 тысяч защитных халатов. Налажен выпуск 70 тысяч литров антисептиков и более 300 тысяч литров хлорактивных средств ежедневно. Планируется создать резерв средств индивидуальной защиты.

— Медики в условиях пандемии приняли на себя основной удар, и город практически сразу заявил о мерах поддержки медиков, борющихся с COVID-19. Какая поддержка и помощь уже оказана медработникам на данный момент? Сколько медиков ее уже получили?

— По постановлению правительства РФ №415 деньги получили 36601 медработник, общая сумма выплат составила 915 миллионов 632 тысячи рублей. По постановлению правительства РФ №484 выплачено в общей сложности 2 миллиона 808 тысяч 517 рублей, их получили 26662 медика. Также компенсационные выплаты предусмотрены и городским законодательством – 300 тысяч и 500 тысяч рублей. Их получают медики, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Члены семей погибших медиков могут получить 1 миллион рублей. Кроме того, медработникам предоставляются социальные выплаты для приобретения или строительства жилья, а детям медиков – право отдохнуть в загородных лагерях за счет городского бюджета.

— Сколько медработников в Петербурге заразились коронавирусом и сколько умерли от него?

— На сегодняшний день есть информация о более чем семи тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников – кадровиков, бухгалтеров, системщиков городских, федеральных и частных медицинских учреждений. Сюда включены и бессимптомные и легкие формы заболевания. Цифра достаточно большая, и она объясняется в первую очередь большим охватом тестирования именно медработников, которых проверяют на COVID-19 каждую неделю.

— Возле комитета по здравоохранению еще весной появился стихийный мемориал погибшим медикам. Рассматривается ли властями вопрос о создании в Петербурге мемориала в память о погибших медиках? Что он будет из себя представлять и где он может быть создан?

— Стихийный мемориал на Малой Садовой улице расположен на строительном заборе, который на время ремонта установлен вокруг Дома радио. Рано или поздно его придется демонтировать. Я уже озвучивал свою позицию – нужно создать постоянный мемориал в память о всех погибших во время пандемии медработниках. Все они совершили подвиг. Что касается места, то я считаю, что лучше всего для мемориала подходит проспект Медиков.

— В "Ленэкспо" был развернут временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Это был первый подобный опыт для Петербурга. Были жалобы и нарекания со стороны пациентов на условия в госпитале, вы сами несколько раз выезжали туда с проверкой, давали поручения, чтобы улучшить условия. Недавно его работа была приостановлена. Какова дальнейшая судьба госпиталя?

— Госпиталь в "Ленэкспо" — временный. Это наш первый подобный опыт. И естественно, что сначала были определенные недочеты. Некоторые пациенты жаловались, что им не хватало комфорта. Но надо понимать, что это временный госпиталь, а не привычный всем стационар. Алгоритм оказания помощи отличается от привычного в многопрофильной больнице. Узкопрофильных специалистов приглашают специально по необходимости. Открытое пространство позволяет быстро ориентироваться в экстренном случае. Во главе угла скорость реакции и тщательное наблюдение за больными. В этих условиях госпиталь в "Ленэкспо" отработал отлично. Там спасли жизнь и здоровье многим людям. Волонтеры помогали. А все остальное это спекуляции!

Под лечение был задействован павильон 7, где было развернуто 1000 коек. Еще почти 500 коек были подготовлены в павильоне 8. Сейчас, после того как пациентов перевели в другие стационары, там нужно в первую очередь провести дезинфекцию. Сейчас этот временный госпиталь переведен в резерв. В ближайшее время комитет по строительству вместе с комитетом по здравоохранению разработают план его модернизации с учетом имеющегося опыта.

Мы проанализировали ситуацию и решили, что для города будет выгоднее оборудовать санпропускниками и кислородом наши стационары. А пока "Ленэкспо" будет в резерве. Но в любом случае мы все благодарны Газпрому за то, что компания оперативно и безвозмездно предоставила городу эти павильоны.

— Как вы оцениваете соблюдение ограничительных мер петербуржцами в период пандемии?

— В целом петербуржцы вели себя очень ответственно. Но некоторые проявляли удивительную беспечность, нарушая ограничительные меры: маски в период роста заболевания не носили, открывали подпольно рестораны и парикмахерские, дискотеки устраивали. Конечно, люди устали от запретов, но соблюдение социальной дистанции – одна из немногих превентивных мер, которая по силам каждому человеку. Мне бы хотелось, чтобы каждый житель нашего города берег здоровье окружающих – родных, друзей, соседей.

— Долго ли петербуржцам, по вашему мнению, еще предстоит носить маски и перчатки?

— Введение и снятие ограничительных мер мы в обязательном порядке согласовываем с Роспотребнадзором. И если наши санитарные врачи считают, что снимать маски рано, значит, мы все будем носить маски.

— Какие экономические потери для Петербурга из-за пандемии коронавируса вы прогнозируете в этом году? Какие отрасли экономики оказались наиболее пострадавшими?

— Существенного снижения ВРП в этом году избежать не удастся, особенно на фоне высокой базы 2019-2018 годов. По разным оценкам, потери составят от 4% до 10% ВРП.

В целом негативное влияние испытали более трети отраслей экономики города. Наиболее пострадавшими нужно считать не только отрасли, чья деятельность была прямо ограничена, но и те, на кого оказали влияние правила для горожан, в том числе запреты на посещение. Это большинство видов сферы услуг, в том числе туризм, стоматология, культура, а также розничная торговля непродовольственными товарами, общепит и авиа- и автоперевозки. Сейчас эти предприятия получили поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. Но мы в Петербурге приняли решение поддержать и другие важные для города отрасли. Например, снизили налоговую нагрузку для обрабатывающей промышленности и научно-исследовательских работ.

— По вашим прогнозам, когда начнется восстановление городской экономики? Разработан ли план по восстановлению экономики?

— Восстановление началось уже в мае, но темпы его пока умеренные. В целом ожидаемо отмечается замедление экономической активности – оборот организаций в январе-мае снизился на 8% относительно аналогичного периода 2019 года за счет отрицательной динамики в апреле и в мае. Вместе с тем наблюдается рост оборота в сфере транспортировки и хранения — 110,6%, в строительстве — 102,6%.

При этом на фоне постепенного снятия ограничительных мер наблюдается умеренное восстановление производственной активности по многим отраслям, которые в апреле демонстрировали отрицательную динамику. В отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли наблюдается положительная динамика: в мае по сравнению с апрелем ИПП в обрабатывающей промышленности увеличился до 2,1%, оборот розничной торговли на 6,4%.

Из-за ограничений динамика показателей таких сегментов потребительского рынка, как общественное питание и платные услуги населению, остается ниже прошлогодней. При этом нам удалось избежать существенного роста цен, в том числе на социально-значимые товары.

Мы разработали региональный план действий на 2020–2021 годы по восстановлению и нормализации экономической активности, содействию занятости и росту доходов граждан. Сейчас он проходит согласование. Скоро мы его обнародуем.

— Как обстоят дела в туристической сфере Петербурга и наблюдаете ли вы восстановление интереса туристов из других регионов?

— Сфера гостеприимства запускается уже сейчас. Заработал санаторно-курортный комплекс — порядка 40 санаториев готовы принять гостей. Открылась навигация речного пассажирского транспорта, возобновилась работа открытых террас кафе и ресторанов, открыты парки и скверы. Начали принимать посетителей музеи.

Всем очень хотелось бы начать работу в полном объеме. Но у нас еще значительное количество заболевших. И есть опасность того, что слишком быстрое открытие всего и сразу может привести к возвращению ограничительных мер. Такое мы уже наблюдаем в некоторых странах.

— На какой турпоток в Петербург вы рассчитываете по итогам года? Когда, по-вашему, произойдет восстановление турпотока в Петербург? Когда северная столица ждет зарубежных туристов?

— Сейчас, пока границы закрыты и ситуация с коронавирусом только стабилизировалась, говорить об этом рано. Но мы сделаем все, чтобы турпоток восстановился. Петербург – город, который всегда притягивал и восхищал людей. Всемирная туристская организация считает, что на восстановление мирового туризма понадобится от 4 до 6 лет. Мы хотим достичь этого быстрее, за 1,5-2 года. Раньше, во многих кризисных ситуациях именно туризм как отрасль экономики демонстрировал самую высокую выживаемость и вытаскивал за собой десятки смежных отраслей. Уверен, как только позволит эпидемическая ситуация, откроются границы и возобновится авиасообщение, к нам поедут тысячи гостей из разных стран.

— Петербург из-за пандемии уже вынужден был скорректировать бюджет на 2020 год, увеличив дефицит до 111 миллиардов рублей. Планируется ли осенняя корректировка городского бюджета? Какие еще будут внесены изменения в бюджет? Понадобятся ли городу заимствования или бюджетные кредиты?

— Действительно, впервые за несколько лет мы были вынуждены провести корректировку бюджета весной. Она была необходима для уточнения доходной базы и определения приоритетных расходов. В итоге доходы бюджета на 2020 год сокращены на 15% и составляют 573,8 миллиарда рублей, расходы уменьшены на 6% — 684,96 миллиарда рублей.

Пока сложно говорить о необходимости осенней корректировки, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если поймем, что надо что-то доработать, тогда будем действовать.

С учетом внесенных изменений дефицит бюджета вырос более чем в два раза – до 111,1 миллиарда рублей. Основным источником финансирования дефицита станут заемные средства — 97,7%. Оставшаяся часть – собственные источники, а именно остатки бюджетных средств, которые образовались на начало года.

Мы можем в 2020 году привлечь 108,6 миллиарда рублей заемных средств. Правительство города придерживается ответственной долговой политики, поэтому реальные объемы заимствований будем определять по фактическим потребностям бюджета. Сейчас условия для заимствований благоприятные, ключевая ставка снижена до 4,5% годовых.

Мы неоднократно в этом году обращались в министерство финансов с предложением возобновить практику предоставления регионам кредитов из федерального бюджета сроком на три года под 0,1% годовых на финансирование дефицита регионального бюджета. На наш взгляд, это необходимая антикризисная мера. Ждем решения по этому вопросу.

— Продолжается ли в городе реализация крупных инвестпроектов? Не отказываются ли иностранные инвесторы от своих планов в связи с ситуацией с коронавирусом? Какой объем инвестиций в экономику Петербурга ожидается в этом году, в том числе иностранных?

— Мы не останавливаем работу с инвесторами даже в сложной экономической ситуации. Инвестиционные проекты – это всегда долгосрочные планы и финансовые потоки. И наши партнеры, в том числе иностранные, тоже смотрят на несколько лет вперед.

Разумеется, ограничительные меры и ситуация с эпидемией в целом серьезно повлияли и на инвестиционный климат. Деловая и общественная активность снизилась. Сложно сейчас называть какие-то цифры, но не исключаю снижения от изначальных прогнозов на этот год на 30%.

Но после снятия ограничений рассчитываем в минимальные сроки преодолеть возникшие сложности и возобновить нормальную работу, в том числе и с иностранными инвесторами. И уже многое для этого делается. Компания Хендэ расширяет свое присутствие в Петербурге: месяц назад началось строительство завода по производству автомобильных двигателей. Продолжаем работу по переводу городского транспорта на газ, а потом и на водородное топливо. В ближайшее время в городе будет создан кластер энергомашиностроения.

— В этом году планировалось начать строительство Широтной магистрали скоростного движения. Сохраняются ли эти планы? Когда начнется строительство?

— Планы сохраняются, безусловно. Сейчас завершается работа по проектированию Витебской развязки, которая станет первым этапом строительства Широтной магистрали. Плановый срок начала строительных работ — четвертый квартал 2020 года. Уверен, сроки будут выдержаны. И через четыре года по этому участку пустят автомобильное движение.

— Сохраняются ли планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург?

— Документы о начале проектирования этой магистрали подписаны. Она включена в долгосрочную программу развития ОАО "РЖД". Сейчас компания ведет проектные и изыскательские работы, в том числе по реконструкции Центрального железнодорожного узла.

— Будут ли реализованы проекты по строительству линий скоростного трамвая в Петербурге?

— Да, я считаю, что успех первого проекта скоростного трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе показал востребованность такого транспорта в нашем городе. И сейчас мы приступили к реализации второй трамвайной концессии.

Соглашение о создании трамвайной сети по маршруту станция метро "Купчино" – Шушары – Славянка было подписано 11 октября 2019 года с проектной компанией "БалтНедвижСервис". Строительство планируется в два этапа. Первый — от Купчино до Шушар – должен быть готов в 2023 году. Второй — до микрорайона Славянка — в 2025 году. Сейчас разрабатывается проект планировки.

— Будет ли реализовано на прежних условиях концессионное соглашение по реконструкции СКК "Петербургский"? Сохраняются ли сроки открытия ледовой арены?

— Соглашение между правительством Санкт-Петербурга и ООО "СКА Арена" в силе. Все основные условия были определены конкурсной документацией, в том числе срок завершения работ — май 2023 года. На прилегающей территории будет парк для круглогодичных занятий спортом на открытом воздухе. Никакое другое строительство не предполагается.

— Когда город начнет готовиться к ПМЭФ-2021? Какие ожидания будут от предстоящего форума?

— ПМЭФ – одна из главных деловых площадок мирового уровня. Для многих он стал точкой принятия решений, в том числе инвестиционных. В этом году форум, как и многие другие крупные международные мероприятия, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нам всем очень жаль. Думаю, что многие ощутили нехватку привычного делового общения в период петербургских белых ночей.