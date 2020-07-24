Кравцов оценил предварительные результаты ЕГЭ по химии

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предварительные результаты единого госэкзамена по химии полностью соответствуют результатам прошлого года, не ниже их, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Результат химии абсолютно аналогичный результату прошлого года и полностью совпадает, есть небольшая корреляция с результатом 2018 года. Поэтому нужно дождаться окончательных результатов, школьники получат результаты, и я думаю, эта ситуация спадет", - заявил Кравцов, выступая на заседании Совета Федерации.
ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. В тот же день на платформе change.org стали появляться петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года, поскольку полученные на экзамене задания якобы не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, оказались сложнее представленных демоверсий.
В некоторых петициях результаты экзамена предлагают признать недействительными. Число петиций продолжает увеличиваться: если 17 июля их было пять, то на текущий момент – более десятка. В Рособрнадзоре заявили, что задания ЕГЭ по химии соответствовали школьному курсу и что обсуждать результаты экзамена необходимо после их получения.