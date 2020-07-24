РПЦ призвала Армению и Азербайджан к миру и диалогу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил

В РПЦ напомнили, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана "вновь вспыхнуло вооруженное противостояние", которое привело к человеческим жертвам с обеих сторон.

"Сегодня РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия", - заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, религиозные общины Армении Азербайджана накопили опыт выстраивания диалога, "который сейчас очень востребован". Он напомнил также о декларации духовных лидеров стран от 8 сентября 2017 года, в которой отмечалось, что "армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому у них нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества".

"Русская православная церковь горячо молится, чтобы конфликт как можно скорее окончился. Надеемся, что братские нам народы Армении и Азербайджана найдут в себе силы и мудрость прекратить вражду, снизить градус недоверия и достичь взаимоприемлемых решений по разделяющим проблемам", - подытожил патриарх Кирилл.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении в свою очередь сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.