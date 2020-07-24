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Религия и мировоззрение
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РПЦ призвала Армению и Азербайджан к миру и диалогу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны вооруженного конфликта на границе Армении и Азербайджана продолжать диалог и не идти на поводу у тех,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:03
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, азербайджан, армения, в мире

РПЦ призвала Армению и Азербайджан к миру и диалогу

11:01 24.07.2020 (обновлено: 15:03 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны вооруженного конфликта на границе Армении и Азербайджана продолжать диалог и не идти на поводу у тех, "кому выгодно усиление напряженности на Кавказе", следует из заявления на сайте РПЦ.
В РПЦ напомнили, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана "вновь вспыхнуло вооруженное противостояние", которое привело к человеческим жертвам с обеих сторон.
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"Сегодня РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия", - заявил патриарх Кирилл.
Он отметил, религиозные общины Армении и Азербайджана накопили опыт выстраивания диалога, "который сейчас очень востребован". Он напомнил также о декларации духовных лидеров стран от 8 сентября 2017 года, в которой отмечалось, что "армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому у них нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества".
"Русская православная церковь горячо молится, чтобы конфликт как можно скорее окончился. Надеемся, что братские нам народы Армении и Азербайджана найдут в себе силы и мудрость прекратить вражду, снизить градус недоверия и достичь взаимоприемлемых решений по разделяющим проблемам", - подытожил патриарх Кирилл.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении в свою очередь сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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