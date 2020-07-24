Беглов призвал петербуржцев соблюдать ограничения по COVID-19

"В целом, петербуржцы вели себя очень ответственно. Но некоторые проявляли удивительную беспечность, нарушая ограничительные меры: маски в период роста заболевания не носили, открывали подпольно рестораны и парикмахерские, дискотеки устраивали. Конечно, люди устали от запретов, но соблюдение социальной дистанции – одна из немногих превентивных мер, которая по силам каждому человеку. Мне бы хотелось, чтобы каждый житель нашего города берег здоровье окружающих – родных, друзей, соседей", — сказал в интервью РИА Новости Беглов.