https://ria.ru/20200724/1574844141.html
Беглов призвал петербуржцев соблюдать ограничения по COVID-19
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города соблюдать ограничения по коронавирусу и беречь здоровье окружающих. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:53
2020-07-24T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество