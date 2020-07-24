Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574844141.html
Беглов призвал петербуржцев соблюдать ограничения по COVID-19
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города соблюдать ограничения по коронавирусу и беречь здоровье окружающих. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/50/1552555048_0:75:3018:1773_1400x0_80_0_0_7e32007768c1966f4bf40c5024bf09da.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/50/1552555048_0:75:3018:1773_1400x0_80_0_0_7e32007768c1966f4bf40c5024bf09da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/50/1552555048_150:0:2879:2047_1400x0_80_0_0_889f371447ab3314198a2a833ac3f506.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/50/1552555048_491:0:2538:2047_1400x0_80_0_0_ad7aa128ce2742750a8b6140ddddc197.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов призвал петербуржцев соблюдать ограничения по COVID-19

10:53 24.07.2020 (обновлено: 12:14 24.07.2020)
230
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Беглов
Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города соблюдать ограничения по коронавирусу и беречь здоровье окружающих.
"В целом, петербуржцы вели себя очень ответственно. Но некоторые проявляли удивительную беспечность, нарушая ограничительные меры: маски в период роста заболевания не носили, открывали подпольно рестораны и парикмахерские, дискотеки устраивали. Конечно, люди устали от запретов, но соблюдение социальной дистанции – одна из немногих превентивных мер, которая по силам каждому человеку. Мне бы хотелось, чтобы каждый житель нашего города берег здоровье окружающих – родных, друзей, соседей", — сказал в интервью РИА Новости Беглов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
102013
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Природно-исторический парк Битцевский лес в Москве
Собянин отметил рост популяций обитателей лесопарков в Москве
Российский паспорт
Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов оценил готовность Петербурга к разным эпидемическим ситуациям
Санкт-Петербург
В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников больниц
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки 8444 человека вылечились от COVID-19
Невский проспект в Санкт-Петербурге
Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России выявили 5811 новых случаев коронавируса
Медик в машине скорой помощи
В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Москве выявили 645 новых случаев COVID-19
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова
В ФОМС оценили уровень частной медицины
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Разработка вакцины от коронавируса
Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния