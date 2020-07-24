https://ria.ru/20200724/1574841108.html
В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников больниц
Более 7 тысяч сотрудников больниц в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом, это не только медики, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Петербурга... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:27
2020-07-24T12:28
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здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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