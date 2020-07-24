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В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников больниц
Более 7 тысяч сотрудников больниц в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом, это не только медики, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Петербурга... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников больниц

10:27 24.07.2020 (обновлено: 12:28 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Более 7 тысяч сотрудников больниц в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом, это не только медики, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов.
"На сегодняшний день есть информация о более чем 7 тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников – кадровиков, бухгалтеров, системщиков и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений. Сюда включены и бессимптомные и легкие формы заболевания", — рассказал Беглов.
По его словам, такая большая цифра объясняется в первую очередь "большим охватом тестирования именно медработников, которых проверяют на COVID-19 каждую неделю".
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