В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников больниц

"На сегодняшний день есть информация о более чем 7 тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников – кадровиков, бухгалтеров, системщиков и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений. Сюда включены и бессимптомные и легкие формы заболевания", — рассказал Беглов.