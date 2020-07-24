https://ria.ru/20200724/1574840872.html
Беглов оценил готовность Петербурга к разным эпидемическим ситуациям
Санкт-Петербург должен быть готов к разным эпидемическим ситуациям, а развиваемую сеть медицинских стационаров при необходимости можно перевести на работу в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:24
2020-07-24T12:29
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здоровье - общество
александр беглов
петергоф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург
должен быть готов к разным эпидемическим ситуациям, а развиваемую сеть медицинских стационаров при необходимости можно перевести на работу в условиях эпидемии, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов
.
"Мы должны подготовиться к самым разным ситуациям и к самому сложному эпидемическому сценарию. Он не обязательно состоится, но город должен быть готов. Сейчас мы развиваем сеть медицинских стационаров, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно перевести на работу в условиях эпидемии", — сказал Беглов.
Как рассказал агентству губернатор, на днях в Петербурге заложили новый корпус на 302 койки Госпиталя для ветеранов войн.
"Он будет построен до конца этого года по новейшим петербургским технологиям. Николаевская больница в Петергофе
после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных. Там построен санпропускник, проводится кислород. Это еще дополнительно 320 коек. Завершается шестилетний долгострой – новый корпус 33-й городской больницы в Колпино
. В случае необходимости он также может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19
", — рассказал глава Петербурга.
По словам Беглова, власти не ставят задачу в срочном порядке увеличить число временных инфекционных коек, а продолжают работу по модернизации системы городского здравоохранения, завершают все социальные долгострои.
"В этом году за счет бюджета планируется построить и ввести девять объектов здравоохранения – поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Еще четыре город получит от инвесторов", — отметил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.