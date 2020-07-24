Беглов оценил готовность Петербурга к разным эпидемическим ситуациям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург должен быть готов к разным эпидемическим ситуациям, а развиваемую сеть медицинских стационаров при необходимости можно перевести на работу в условиях эпидемии, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов

"Мы должны подготовиться к самым разным ситуациям и к самому сложному эпидемическому сценарию. Он не обязательно состоится, но город должен быть готов. Сейчас мы развиваем сеть медицинских стационаров, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно перевести на работу в условиях эпидемии", — сказал Беглов.

Как рассказал агентству губернатор, на днях в Петербурге заложили новый корпус на 302 койки Госпиталя для ветеранов войн.

"Он будет построен до конца этого года по новейшим петербургским технологиям. Николаевская больница в Петергофе после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных. Там построен санпропускник, проводится кислород. Это еще дополнительно 320 коек. Завершается шестилетний долгострой – новый корпус 33-й городской больницы в Колпино . В случае необходимости он также может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19 ", — рассказал глава Петербурга.

По словам Беглова, власти не ставят задачу в срочном порядке увеличить число временных инфекционных коек, а продолжают работу по модернизации системы городского здравоохранения, завершают все социальные долгострои.

"В этом году за счет бюджета планируется построить и ввести девять объектов здравоохранения – поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Еще четыре город получит от инвесторов", — отметил губернатор.