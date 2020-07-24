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Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизируется, власти постепенно снимают запреты, но важно продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:14
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Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

10:02 24.07.2020 (обновлено: 12:14 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизируется, власти постепенно снимают запреты, но важно продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Ситуация стабилизировалась. Работают многие государственные учреждения по предварительной записи, открыты сады и парки, бассейны и фитнес-центры, салоны красоты, к обычному графику вернулся метрополитен. Вновь заработали летние кафе и веранды", — сказал Беглов.
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Как отметил губернатор Петербурга, власти постепенно снимают запреты, но каждое решение согласовывается с Роспотребнадзором.
"Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете - здоровье горожан. Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах", — рассказал глава Петербурга.
По словам Беглова, пока число заболевших с небольшими колебаниями остается на одном уровне, но оно превышает число выздоровевших. Губернатор отметил, что это во многом связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.
"Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте – это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать", — сказал Беглов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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