Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

"Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете - здоровье горожан. Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах", — рассказал глава Петербурга.

По словам Беглова, пока число заболевших с небольшими колебаниями остается на одном уровне, но оно превышает число выздоровевших. Губернатор отметил, что это во многом связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

"Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте – это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать", — сказал Беглов.