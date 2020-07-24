https://ria.ru/20200724/1574838876.html
Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизируется, власти постепенно снимают запреты, но важно продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:02
2020-07-24T12:14
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1400x0_80_0_0_63f6dd3c16b997dd17af8d361f110c15.jpg
https://ria.ru/20200724/1574832337.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1400x0_80_0_0_63f6dd3c16b997dd17af8d361f110c15.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_a9536a2465b84f9425d9169762a26b3e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_75b285cda5fea701d5ce589fd6452b81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге
стабилизируется, власти постепенно снимают запреты, но важно продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов
.
"Ситуация стабилизировалась. Работают многие государственные учреждения по предварительной записи, открыты сады и парки, бассейны и фитнес-центры, салоны красоты, к обычному графику вернулся метрополитен. Вновь заработали летние кафе и веранды", — сказал Беглов.
Как отметил губернатор Петербурга, власти постепенно снимают запреты, но каждое решение согласовывается с Роспотребнадзором.
"Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете - здоровье горожан. Поэтому остается обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах", — рассказал глава Петербурга.
По словам Беглова, пока число заболевших с небольшими колебаниями остается на одном уровне, но оно превышает число выздоровевших. Губернатор отметил, что это во многом связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.
"Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте – это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать", — сказал Беглов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.