В Ереване заявили, что Баку четыре раза нарушил режим перемирия

"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 23 на 24 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия четыре раз, произведя 28 выстрелов по армянским позициям, дислоцированным близ сел Чива, Хндзорут, Мовсес, Паравакар", - написала в пятницу в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.