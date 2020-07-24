Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574834683.html
В Ереване заявили, что Баку четыре раза нарушил режим перемирия
В МО Армении заявили, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией четыре раза, произведя 28 выстрелов из... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:55
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424961_0:0:2935:1652_1400x0_80_0_0_18be6ecc608fcfb5884ca404c45ff8f1.jpg
https://ria.ru/20200723/1574787843.html
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424961_0:0:2935:1652_1400x0_80_0_0_18be6ecc608fcfb5884ca404c45ff8f1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424961_86:0:2815:2047_1400x0_80_0_0_d5a4e426943913affe736ee6773cfa56.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424961_427:0:2474:2047_1400x0_80_0_0_7a1417e9cc43577e06892b048cc00564.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

В Ереване заявили, что Баку четыре раза нарушил режим перемирия

07:55 24.07.2020
647
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. В МО Армении заявили, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией четыре раза, произведя 28 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 23 на 24 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия четыре раз, произведя 28 выстрелов по армянским позициям, дислоцированным близ сел Чива, Хндзорут, Мовсес, Паравакар", - написала в пятницу в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха, и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
23 июля, 13:28
Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы
200100
Обсудить 0
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия передала Киргизии реагенты для 50 тысяч исследований на COVID-19
Черная икра
В Хабаровске у мужчины нашли более 300 контейнеров с черной икрой
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике
Вид на Кито. Эквадор
В Эквадоре экс-президента обвиняют в контрабанде культурного наследия
Тушение лесных пожаров
Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 921 новый случай COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы
Генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский
Глава "Вертолетов России" назвал цель объединения КБ Миля и Камова
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
В МИД КНР прокомментировали закрытие генконсульства США в Чэнду
Юлия Тимошенко
Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния