Фигуранты дела о гибели главы Total смогут подать на УДО, считает адвокат

"Если Мосгорсуд признает приговор Солнцевского суда Москвы законным, Дунаев и Круглов могут провести в колонии-поселении год, после чего у них возникнет возможность подать на УДО. Это связано с тяжестью преступления и тем, что суд зачел в приговоре время, проведенное ими под разными мерами пресечения", - рассказал собеседник агентства.