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Фигуранты дела о гибели главы Total смогут подать на УДО, считает адвокат
Осужденные на реальные сроки фигуранты дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково" в 2014 году, где погиб глава французской нефтегазовой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:28
внуково
авиакатастрофа falcon во внуково (2014)
крушение самолета во "внуково"
total
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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внуково, авиакатастрофа falcon во внуково (2014), крушение самолета во "внуково", total , москва, происшествия

Фигуранты дела о гибели главы Total смогут подать на УДО, считает адвокат

22:28 23.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Осужденные на реальные сроки фигуранты дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково" в 2014 году, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, могут через год нахождения в колонии-поселении подать на УДО, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Чернецкий.

"Если Мосгорсуд признает приговор Солнцевского суда Москвы законным, Дунаев и Круглов могут провести в колонии-поселении год, после чего у них возникнет возможность подать на УДО. Это связано с тяжестью преступления и тем, что суд зачел в приговоре время, проведенное ими под разными мерами пресечения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что до вступления приговора в силу осужденные будут находиться под подпиской о невыезде.
Солнцевский суд Москвы в четверг приговорил трех фигурантов дела к срокам от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На скамье подсудимых был руководитель полетов "Внуково" Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Им вменяли нарушение правил транспортной безопасности, вину в катастрофе они отрицают. При этом Архипову суд амнистировал.
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet, столкнувшись со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека - де Маржери, один из крупнейших инвесторов в Россию, и три члена экипажа.
Этот же суд в июле 2017 года приговорил непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева - к 3,5 годам. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне от ответственности их освободили.
В аэропорту Внуково, недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon
16 января 2019, 10:37
Unijet отказалась от иска к Внуково из-за крушения самолета главы Total
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ВнуковоАвиакатастрофа Falcon во Внуково (2014)Крушение самолета во "Внуково"TotalМоскваПроисшествия
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