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Суд вынес приговоры трем фигурантам дела о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы приговорил к срокам от 5 до 6 лет трех фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:25
внуково
крушение самолета во "внуково"
кристоф де маржери
total
происшествия
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РИА Новости
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353
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внуково, крушение самолета во "внуково", кристоф де маржери, total , происшествия

Суд вынес приговоры трем фигурантам дела о гибели главы Total

20:49 23.07.2020 (обновлено: 21:25 23.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
© РИА Новости / Антон Денисов
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Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы приговорил к срокам от 5 до 6 лет трех фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Им вменяют нарушение правил транспортной безопасности, вину в катастрофе они отрицают.
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"Назначить наказание Дунаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - огласила приговор судья Екатерина Гришина.
Суд решил амнистировать Архипову. Это стало возможно из-за того, что она была приговорена к пяти годам колонии-поселения - это верхняя планка, по которой это возможно при подобной тяжести преступления, совершенного в период амнистии.
До вступления приговора в законную силу фигуранты дела будут находиться под подпиской о невыезде. Если Мосгорсуд признает приговор законным, до колонии-поселения Круглову и Дунаеву предстоит добираться самостоятельно.
Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Дунаева к 6 годам 2 месяцам колонии, Круглова к 6 годам, Архипову – к 5 годам 10 месяцам колонии. Данное дело слушалось с октября 2018 года и заняло почти 80 судебных заседаний.
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Дело о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери
Этот же суд в июле 2017 года приговорил непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева - к 3,5 годам. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне от ответственности их освободили.
Обвинение считает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет.
Дунаев, в свою очередь, не проследил за работой диспетчеров, "проявил бездействие". При этом, как отмечал гособвинитель в суде, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.
Таким образом, считает обвинение, подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией. В ночь на 21 октября 2014 года самолет врезался в снегоуборочную машину и загорелся, находившиеся на борту четыре человека погибли.
Изначально диспетчер-стажер тоже проходила по уголовному делу, но в конце концов обвинения с нее сняли.
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ВнуковоКрушение самолета во "Внуково"Кристоф де МаржериTotalПроисшествия
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