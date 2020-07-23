Суд вынес приговоры трем фигурантам дела о гибели главы Total

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Солнцевский суд Солнцевский суд Москвы приговорил к срокам от 5 до 6 лет трех фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Им вменяют нарушение правил транспортной безопасности, вину в катастрофе они отрицают.

"Назначить наказание Дунаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - огласила приговор судья Екатерина Гришина.

Суд решил амнистировать Архипову. Это стало возможно из-за того, что она была приговорена к пяти годам колонии-поселения - это верхняя планка, по которой это возможно при подобной тяжести преступления, совершенного в период амнистии.

До вступления приговора в законную силу фигуранты дела будут находиться под подпиской о невыезде. Если Мосгорсуд признает приговор законным, до колонии-поселения Круглову и Дунаеву предстоит добираться самостоятельно.

Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Дунаева к 6 годам 2 месяцам колонии, Круглова к 6 годам, Архипову – к 5 годам 10 месяцам колонии. Данное дело слушалось с октября 2018 года и заняло почти 80 судебных заседаний.

Этот же суд в июле 2017 года приговорил непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева - к 3,5 годам. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне от ответственности их освободили.

Обвинение считает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет.

Дунаев, в свою очередь, не проследил за работой диспетчеров, "проявил бездействие". При этом, как отмечал гособвинитель в суде, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.

Таким образом, считает обвинение, подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией. В ночь на 21 октября 2014 года самолет врезался в снегоуборочную машину и загорелся, находившиеся на борту четыре человека погибли.