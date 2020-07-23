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Суд амнистировал фигурантку дела о гибели главы Total во Внуково
Солнцевский суд Москвы в четверг амнистировал Надежду Архипову - фигурантку дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:58
кристоф де маржери
москва
внуково
крушение самолета во "внуково"
total
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/102936/33/1029363342_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_d8117539e6c773e71fedb61e4d13c2e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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кристоф де маржери, москва, внуково, крушение самолета во "внуково", total , происшествия

Суд амнистировал фигурантку дела о гибели главы Total во Внуково

20:57 23.07.2020 (обновлено: 20:58 23.07.2020)
11904
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ аэропорту "Внуково", недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon
В аэропорту Внуково, недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon
© РИА Новости / Максим Блинов
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В аэропорту "Внуково", недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы в четверг амнистировал Надежду Архипову - фигурантку дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в четверг ее приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
"В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость", - заявила судья Екатерина Гришина после приговора.
Подобный исход для женщины стал возможен по причине того, что преступление произошло в период, попавший под амнистию, и было совершено по неосторожности. Кроме того, если бы суд назначил ей наказание строже, чем 5 лет лишения свободы, применение амнистии было бы невозможным.
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека - де Маржери, один из крупнейших инвесторов в Россию, и три члена экипажа.
В аэропорту Внуково, недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon
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Кристоф де МаржериМоскваВнуковоКрушение самолета во "Внуково"TotalПроисшествия
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