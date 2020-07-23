Суд амнистировал фигурантку дела о гибели главы Total во Внуково

"В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость", - заявила судья Екатерина Гришина после приговора.

Подобный исход для женщины стал возможен по причине того, что преступление произошло в период, попавший под амнистию, и было совершено по неосторожности. Кроме того, если бы суд назначил ей наказание строже, чем 5 лет лишения свободы, применение амнистии было бы невозможным.