Турбизнес просит снять ограничительные меры с туротрасли Санкт-Петербурга

Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть пакет предложений, касающихся снятия ограничительных мер в сфере работы объектов туристической отрасли Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.

Сейчас в городе запрещена работа турфирм, действуют запреты на прием экскурсионных групп в музеях и реализацию соглашений туркомпаний с музеями.

Представители союза обратили внимание на то, что из-за пандемии туротрасль стала одной из наиболее пострадавших в стране и в Санкт-Петербурге. Они заявили о необходимости оперативного возобновления работы турфирм города, деятельность которых запрещена до 26 июля 2020 года.

"Сегодня в городе фактически запрещен организованный туризм. Необходимо оказать активное содействие в восстановлении деятельности музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев и дать возможность им полноценно взаимодействовать с туроператорами", — сообщила полномочный представитель ОСИГ в Северо-Западном федеральном округе Елизавета Нефедова.