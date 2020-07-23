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Турбизнес просит снять ограничительные меры с туротрасли Санкт-Петербурга
Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть пакет... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:50
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, гостиницы, музеи, отели, максим нефедов, новости - туризм, михаил мишустин, санкт-петербург

Турбизнес просит снять ограничительные меры с туротрасли Санкт-Петербурга

18:49 23.07.2020 (обновлено: 18:50 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть пакет предложений, касающихся снятия ограничительных мер в сфере работы объектов туристической отрасли Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.
Сейчас в городе запрещена работа турфирм, действуют запреты на прием экскурсионных групп в музеях и реализацию соглашений туркомпаний с музеями.
Представители союза обратили внимание на то, что из-за пандемии туротрасль стала одной из наиболее пострадавших в стране и в Санкт-Петербурге. Они заявили о необходимости оперативного возобновления работы турфирм города, деятельность которых запрещена до 26 июля 2020 года.
"Сегодня в городе фактически запрещен организованный туризм. Необходимо оказать активное содействие в восстановлении деятельности музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев и дать возможность им полноценно взаимодействовать с туроператорами", — сообщила полномочный представитель ОСИГ в Северо-Западном федеральном округе Елизавета Нефедова.
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Также эксперты Союза внесли предложение рассмотреть вопрос пролонгации периода субсидирования туристических компаний Санкт-Петербурга на июнь-июль 2020 года для выплаты заработной платы в размере 12 130 рублей сотрудникам субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в индустрии гостеприимства.
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