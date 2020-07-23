https://ria.ru/20200723/1574815023.html
Турбизнес просит снять ограничительные меры с туротрасли Санкт-Петербурга
Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть пакет... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:49
2020-07-23T18:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, гостиницы, музеи, отели, максим нефедов, новости - туризм, михаил мишустин, санкт-петербург
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть пакет предложений, касающихся снятия ограничительных мер в сфере работы объектов туристической отрасли Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.
Сейчас в городе запрещена работа турфирм, действуют запреты на прием экскурсионных групп в музеях и реализацию соглашений туркомпаний с музеями.
Представители союза обратили внимание на то, что из-за пандемии туротрасль стала одной из наиболее пострадавших в стране и в Санкт-Петербурге. Они заявили о необходимости оперативного возобновления работы турфирм города, деятельность которых запрещена до 26 июля 2020 года.
"Сегодня в городе фактически запрещен организованный туризм. Необходимо оказать активное содействие в восстановлении деятельности музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев и дать возможность им полноценно взаимодействовать с туроператорами", — сообщила полномочный представитель ОСИГ в Северо-Западном федеральном округе Елизавета Нефедова.
Также эксперты Союза внесли предложение рассмотреть вопрос пролонгации периода субсидирования туристических компаний Санкт-Петербурга на июнь-июль 2020 года для выплаты заработной платы в размере 12 130 рублей сотрудникам субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в индустрии гостеприимства.