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Минниханов представил трех кандидатов в сенаторы от Татарстана
Глава Татарстана Рустам Минниханов, подавший в центризбирком республики документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах руководителя... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:29
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политика
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

Минниханов представил трех кандидатов в сенаторы от Татарстана

17:29 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, подавший в центризбирком республики документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах руководителя региона, представил сведения о трех кандидатах в сенаторы, сообщили в региональной ЦИК.
Ранее сенатор от Татарстана, экс-начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов подтвердил РИА Новости, что идет на довыборы в Госдуму по одному из округов в Татарстане и в случае победы в сентябре покинет свой пост в Совфеде. Согласно данным центризбиркома Татарстана, в числе кандидатов на довыборах в ГД по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Андрей Колосов (ЛДПР), Василий Коротких (самовыдвижение), Олег Морозов ("Единая Россия"), Ильнар Сираев ("Справедливая Россия"), Леонид Стражников ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), Альберт Ягудин (КПРФ).
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"Рустам Минниханов представил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Это заместитель премьер-министра Татарстана – министр образования и науки республики Бурганов Рафис Тимерханович, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Сафин Ленар Ринатович, заместитель руководителя аппарата президента Татарстана – руководитель департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Терентьев Александр Михайлович", - сказал собеседник агентства.
В случае избрания Минниханова главой Татарстана один из этих кандидатов будет назначен на должность сенатора от республики.
По данным ЦИК республики, на должность главы Татарстана претендуют пять человек. В качестве кандидата от партии "Единая Россия" выдвинут Минниханов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло председателя совета регионального отделения Альмира Михеева. От регионального отделения партии "Коммунисты России" на должность руководителя республики претендует первый секретарь рескома Альфред Валиев. Региональная конференция ЛДПР выдвинула координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. От регионального отделения "Партии Роста" документы подал председатель отделения Олег Коробченко.
По решению парламента республики выборы главы Татарстана и довыборы депутата Госдумы состоятся в единый день голосования 13 сентября.
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Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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