Пушков прокомментировал британский доклад о "вмешательстве" России

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доклад британских парламентариев о "вмешательстве" РФ направлен на поддержание антироссийской паранойи в мире, очень скоро он будет забыт, считает председатель комиссии Доклад британских парламентариев о "вмешательстве" РФ направлен на поддержание антироссийской паранойи в мире, очень скоро он будет забыт, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.

"Я считаю, что этот доклад британский нацелен на поддержание антироссийской паранойи. Что обосновывает политику враждебности по отношению к России, создает некую ложную, но тем не менее активную повестку дня. Я думаю, этот доклад будет забыт очень скоро, потому что его место на помойке", - сказал Пушков на заседании комиссии СФ по информполитике и взаимодействию со СМИ, посвященной фейковым новостям "в коронавирусном мире". Мероприятие проходило на площадке МИА "Россия сегодня".

Сенатор отметил, что в докладе не содержатся доказательства вмешательства РФ во внутренние дела Великобритании. Однако, по его словам, это не имеет принципиального значения, поскольку "задача состоит не в том, чтобы что-то доказать на длительную перспективу".

"Во-первых, (Великобритании - ред.) важен сам процесс, и, во-вторых, надо доказать что-то на короткую перспективу для того, чтобы достичь определенной политической цели", - разъяснил Пушков.

Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.