Ереван анализирует тактику Баку по ведению боевых действий в воздухе

"Воздушная обстановка во время боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью задокументирована и в рамках проходящих сейчас учений противовоздушной обороны во внеплановом порядке изучаются архивные данные средств объективного контроля", - написала Степанян в Facebook.