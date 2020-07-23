ВШЭ будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Высшая школа экономики будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет на базе Сахалинского государственного университета, подписание меморандума состоялось при участии глав Минобрнауки и Российской академии наук, сообщает пресс-служба вуза.
"НИУ ВШЭ будет развивать мультиуниверситет на Дальнем Востоке. Сегодня в онлайн-формате состоялось подписание меморандума о намерениях по реализации этого проекта. Документ подписали ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, а также представители ведущих вузов страны при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, президента РАН Александра Сергеева и вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меморандум предполагает создание на базе Сахалинского государственного университета Дальневосточного цифрового мультиуниверситета — проекта по взаимодействию регионов, организаций реального сектора экономики, отечественных и зарубежных вузов и научных организаций.
По данным пресс-службы, целью проекта является привлечение ведущих исследователей и специалистов-практиков к преподавательской, исследовательской и проектной работе на территории Сахалинской области, а также совместное создание образовательных программ с применением современных цифровых образовательных технологий и академической мобильности.
"Сегодня мы все вместе сделали очень важный шаг на пути к большему единению, к реальному созданию общего образовательного пространства в России, и новый для нас формат мультиуниверситета – лучшее тому подтверждение. Достижение масштабных национальных целей стратегического развития невозможно без того, чтобы каждый регион России обладал бы перворазрядным университетом. Без этого прогресс в современной экономике, экономике знаний просто невозможен", - приводит пресс-служба слова Кузьминова.
Уточняется, что реализация проекта даст жителям Дальнего Востока равный доступ к передовым научным и образовательным достижениям, перспективным методикам и инновационным образовательным технологиям ведущих российских университетов и научных центров мирового уровня.
В перспективе мультиуниверситет позволит заложить основу для формирования новых научных школ и технологических центров на Дальнем Востоке, а наработанные положительные практики могут быть использованы на территории других регионов РФ, добавили в пресс-службе.