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ВШЭ будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет
Высшая школа экономики будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет на базе Сахалинского государственного университета, подписание меморандума... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:54
россия
александр сергеев (ран)
дальний восток
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
сахалинская область
образование - общество
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россия
дальний восток
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россия, александр сергеев (ран), дальний восток, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), сахалинская область, образование - общество

ВШЭ будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет

14:54 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд Национального университета "Высшая школа экономики" на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Стенд Национального университета Высшая школа экономики на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Высшая школа экономики будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет на базе Сахалинского государственного университета, подписание меморандума состоялось при участии глав Минобрнауки и Российской академии наук, сообщает пресс-служба вуза.
"НИУ ВШЭ будет развивать мультиуниверситет на Дальнем Востоке. Сегодня в онлайн-формате состоялось подписание меморандума о намерениях по реализации этого проекта. Документ подписали ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, а также представители ведущих вузов страны при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, президента РАН Александра Сергеева и вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меморандум предполагает создание на базе Сахалинского государственного университета Дальневосточного цифрового мультиуниверситета — проекта по взаимодействию регионов, организаций реального сектора экономики, отечественных и зарубежных вузов и научных организаций.
По данным пресс-службы, целью проекта является привлечение ведущих исследователей и специалистов-практиков к преподавательской, исследовательской и проектной работе на территории Сахалинской области, а также совместное создание образовательных программ с применением современных цифровых образовательных технологий и академической мобильности.
"Сегодня мы все вместе сделали очень важный шаг на пути к большему единению, к реальному созданию общего образовательного пространства в России, и новый для нас формат мультиуниверситета – лучшее тому подтверждение. Достижение масштабных национальных целей стратегического развития невозможно без того, чтобы каждый регион России обладал бы перворазрядным университетом. Без этого прогресс в современной экономике, экономике знаний просто невозможен", - приводит пресс-служба слова Кузьминова.
Уточняется, что реализация проекта даст жителям Дальнего Востока равный доступ к передовым научным и образовательным достижениям, перспективным методикам и инновационным образовательным технологиям ведущих российских университетов и научных центров мирового уровня.
В перспективе мультиуниверситет позволит заложить основу для формирования новых научных школ и технологических центров на Дальнем Востоке, а наработанные положительные практики могут быть использованы на территории других регионов РФ, добавили в пресс-службе.
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РоссияАлександр Сергеев (РАН)Дальний ВостокЯрослав КузьминовВысшая школа экономики (ВШЭ)Сахалинская областьОбразование - Общество
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