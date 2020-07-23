ВШЭ будет развивать Дальневосточный цифровой мультиуниверситет

"Сегодня мы все вместе сделали очень важный шаг на пути к большему единению, к реальному созданию общего образовательного пространства в России, и новый для нас формат мультиуниверситета – лучшее тому подтверждение. Достижение масштабных национальных целей стратегического развития невозможно без того, чтобы каждый регион России обладал бы перворазрядным университетом. Без этого прогресс в современной экономике, экономике знаний просто невозможен", - приводит пресс-служба слова Кузьминова.