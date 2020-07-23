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Религия и мировоззрение
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В Краснодарском крае откроют памятник жертвам Холокоста
Памятник евреям, казненным нацистами в 1942 году в станице Новощербиновская Краснодарского края, открывается в четверг по инициативе местных жителей, говорится... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:23
религия и мировоззрение
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353
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В Краснодарском крае откроют памятник жертвам Холокоста

11:15 23.07.2020 (обновлено: 11:23 23.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЛампадка и камушки у памятника жертвам Холокоста
Лампадка и камушки у памятника жертвам Холокоста
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Памятник евреям, казненным нацистами в 1942 году в станице Новощербиновская Краснодарского края, открывается в четверг по инициативе местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Российского еврейского конгресса (РЕК).
Мемориал в Новощербиновской открывается на месте захоронения 202 человек, которые были казнены нацистами 8 сентября 1942 года. Большинство из них были евреями – беженцами с территории современных Молдавии и Румынии.
"Двести две жизни безвинных женщин, мужчин, детей, отнятые здесь нацистами в сентябре 1942 года, конечно, не вернуть. Ниточки новых жизней, которые могли потянуться от них и, в частности, от 55 детей, убитых вместе со своими родными, оборваны навсегда. Единственное, что мы можем сделать, чтобы их пребывание на земле и трагический уход с нее не остались бесследными, – хранить память о них. Это наш вклад в восстановление справедливости на земле", - заявил президент РЕК Юрий Каннер, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что жители Новощербиновской чтут память погибших: организуют встречи школьников с ныне живущей очевидицей тех событий Евдокией Зыбцевой, проводят "Дни памяти и скорби" на месте расстрела. С инициативой поставить памятник жертвам этой казни в Российский еврейский конгресс также обратилась местная жительница Валентина Кузнецова, мать которой была очевидицей трагедии.
"Чтобы установить имена погибших, РЕК в течение года работал с архивными документами и базами данных в Израиле и России. Важно было увековечить их имена, ведь целью нацистов было не только уничтожить евреев, но и стереть о них всякую память", - поясняют в организации.
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Как выяснили в РЕК, в августе 1942 года, в конце оккупации, немцы обошли дома и проверили документы у еврейских беженцев – якобы для отправки на родину. "Затем в назначенный день к домам стали подъезжать грузовые автомобили, на которых евреев увозили за станицу, где уже была подготовлена большая траншея. Детям мазали под носом ядовитой жидкостью, после чего они падали в траншею, а взрослых расстреливали", - говорится в сообщении.
Мемориал в Новощербиновской станет первым памятником в Краснодарском крае, возведенным по программе РЕК "Вернуть достоинство". "С этого памятника начнется 11-й сезон этого мемориального проекта, который направлен на выявление и приведение в порядок мест казни нацистами евреев на территории нашей страны. До конца года планируется открыть еще около 20 памятников", - подытожили в конгрессе.
Программа Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство" действует с 2009 года. Отмечается, что она "объединяет усилия" фонда евангельских христиан России "Эвен Эзер", Центра "Холокост", региональных еврейских общин, местных активистов и краеведов. По данным РЕК, с момента создания программы в России было открыто 80 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны. В рамках проекта также ведется восстановление имен и поиск новых мест захоронений.
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