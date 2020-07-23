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Суд прекратил производство по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Роснефти" к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиардов рублей... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:01
роснефть
арбитражный суд г. москвы
рбк (медиагруппа)
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происшествия
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353
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роснефть, арбитражный суд г. москвы, рбк (медиагруппа), венесуэла, происшествия

Суд прекратил производство по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей

10:01 23.07.2020
163
© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Роснефти" к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиардов рублей репутационного вреда, следует из информации, появившейся в картотеке арбитражных дел.
Истец также требовал признать не соответствующими действительности сведения, распространенные на интернет-сайте rbc.ru. "Роснефть" 20 июля подала в суд ходатайство об отказе от иска.
Об отзыве этого иска РИА Новости 16 июля сообщил представитель "Роснефти". По его словам, это произошло по итогам консультаций с изданием. Руководитель объединенной редакции медиахолдинга Петр Канаев сообщил РИА Новости, что в РБК удовлетворены результатами переговоров с "Роснефтью" и рады конструктивному отношению компании к ситуации.
"Роснефть" 20 мая сообщила, что обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, создав впечатление мнимости выхода "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
6 мая, 02:21
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РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Руководитель Объединенной редакции Петр Канаев тогда отметил, что первый вариант заголовка, который стал поводом для иска, был абсолютно корректен и изменен из-за появления дополнительной информации.
"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Покупателем выступила "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительством в лице Росимущества с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.
Михаил Леонтьев
28 марта, 22:06
В "Роснефти" прокомментировали прекращение деятельности в Венесуэле
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РоснефтьАрбитражный суд г. МосквыРБК (медиагруппа)ВенесуэлаПроисшествия
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