Суд прекратил производство по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Роснефти" к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиардов рублей репутационного вреда, следует из информации, появившейся в картотеке арбитражных дел.

РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Руководитель Объединенной редакции Петр Канаев тогда отметил, что первый вариант заголовка, который стал поводом для иска, был абсолютно корректен и изменен из-за появления дополнительной информации.