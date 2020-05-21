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2020-05-21T19:53
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"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
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РИА Новости

"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей

17:40 21.05.2020 (обновлено: 19:53 21.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуапсинский нефтеперерабатывающий завод
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Роснефть" подала в суд на РБК из-за ущерба репутации и намерена получить компенсацию в 43 миллиарда рублей, пишет издание.
В корпорации считают, что ущерб нанес заголовок статьи о деятельности ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащем "Росзарубежнефти", которое, по сведениям РБК, стало владельцем 80 процентов акций в Национальном нефтяном консорциуме.
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В РБК рассказали, что изначально заголовок звучал как "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". После этого издание получило от "Роснефти" комментарий и поменяло заголовок на "Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".
В редакции заявили о корректности первой версии заголовка и подчеркнули, что внесли изменения не из-за неточности, а для отражения дополнительной информации из комментария.
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Как отметили в РБК, в "Роснефти" считают, что первая версия заголовка ставила под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов, а сама публикация "создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле".
В прошлом месяце "Роснефть" оформила сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100 процентов принадлежащей российскому правительству. Покупателем выступила "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительством в лице Росимущества с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.
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РоссияРоснефтьРБК (медиагруппа)Экономика
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