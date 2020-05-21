"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Роснефть" подала в суд на РБК из-за ущерба репутации и намерена получить компенсацию в 43 миллиарда рублей, пишет "Роснефть" подала в суд на РБК из-за ущерба репутации и намерена получить компенсацию в 43 миллиарда рублей, пишет издание

В корпорации считают, что ущерб нанес заголовок статьи о деятельности ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащем "Росзарубежнефти", которое, по сведениям РБК, стало владельцем 80 процентов акций в Национальном нефтяном консорциуме.

В РБК рассказали, что изначально заголовок звучал как "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". После этого издание получило от "Роснефти" комментарий и поменяло заголовок на "Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".

В редакции заявили о корректности первой версии заголовка и подчеркнули, что внесли изменения не из-за неточности, а для отражения дополнительной информации из комментария.

Как отметили в РБК, в "Роснефти" считают, что первая версия заголовка ставила под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов, а сама публикация "создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле".