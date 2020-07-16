https://ria.ru/20200716/1574458045.html
Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей
"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:41
2020-07-16T17:54
роснефть
рбк (медиагруппа)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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роснефть, рбк (медиагруппа), экономика
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
"Роснефть
" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК
, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
"Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск", - сказал собеседник агентства.
"Роснефть" 20 мая сообщила, что обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, создав впечатление мнимости выхода "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле
.
РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Руководитель Объединенной редакции Петр Канаев тогда отметил, что первый вариант заголовка, который стал поводом для иска, был абсолютно корректен и изменен из-за появления дополнительной информации.
"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Покупателем выступила "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительством в лице Росимущества
с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.