В Азербайджане заявили о 47 нарушениях перемирия на линии соприкосновения

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз. С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - сообщили в военном ведомстве.