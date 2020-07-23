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Армения заявила о шести нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в четверг, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе шесть раз,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:27
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
грузия
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, грузия, в мире

Армения заявила о шести нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

08:57 23.07.2020 (обновлено: 09:27 23.07.2020)
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в четверг, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе шесть раз, произведя порядка 43 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 22 на 23 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия шесть раз, произведя по армянским позициям порядка 43 выстрелов", - написала Степанян в Facebook.
В частности, по ее словам, обстрелу подверглись боевые опорные пункты армянской армии у сел Чинари, Мовсес, Неркин Кармирахбюр, Зангакатун.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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