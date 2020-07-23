Армения заявила о шести нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 22 на 23 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия шесть раз, произведя по армянским позициям порядка 43 выстрелов", - написала Степанян в Facebook.