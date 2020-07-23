Обратимое старение. Ученые узнали, когда ранняя седина уходит сама собой

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. От седых волос можно избавиться естественным путем, выяснили ученые. О единичных случаях такого преображения знали и раньше. Но, судя по последним работам, на это способен практически любой рано поседевший человек. Сейчас специалисты пытаются понять механизм этого процесса.

Седеют все

Обычно люди начинают седеть после 35 лет, однако многое зависит от генетической предрасположенности и пола. Так, у женщин голова белеет позже, чем у мужчин, а европейцы с первыми седыми волосами могут столкнуться почти на 20 лет раньше, чем выходцы из Африки Азии . Тем не менее между 45 и 65 годами седина уже заметна практически у всех. По данным исследователей, у 74 процентов людей к этому возрасту седые волосы занимают почти треть головы.

Самое распространенное объяснение — старение. Считается , что с возрастом волосы теряют цвет из-за истощения волосяных луковиц, точнее гибели располагающихся в них меланоцитов — клеток, вырабатывающих две формы пигмента меланина — эумеланина и феомеланина. Именно от них зависит, будет человек блондином, шатеном, брюнетом или рыжим.

Иногда седина связана с состоянием здоровья или перенесенным стрессом. Так, доказано , что недостаток витамина B12, витилиго — нарушение пигментации на отдельных участках кожи — и заболевания щитовидной железы способствуют образованию седых прядей. Кроме того, ускорить процесс могут нарушения врожденного иммунитета.

© Иллюстрация РИА Новости Цвет волос определяется соотношением двух разновидностей пигмента меланина — эумеланина и феомеланина © Иллюстрация РИА Новости Цвет волос определяется соотношением двух разновидностей пигмента меланина — эумеланина и феомеланина

Еще в 1980-х годах биологи выяснили , что если мышат в утробе заразить вирусом мышиной лейкемии, то после рождения они очень быстро поседеют. А значит, проблемы с пигментацией как-то соотносятся с врожденным иммунитетом, но как именно — было неясно.

Только в 2018 году американские исследователи обнаружили , что один из белков, MITF, регулирующий выработку меланина в меланоцитах, также связан с генами, контролирующими врожденную иммунную систему. В экспериментах у мышей, в меланоцитах которых отсутствовал этот белок, синтезировалось слишком много интерферонов. Эти вещества провоцируют иммунный ответ, когда в клетку проникает вирус. Их избыток нарушал производство самих меланоцитов, от чего у мышей и появлялись седые волосинки.

Под действием стресса

Несмотря на скептицизм некоторых специалистов, ученые описали несколько случаев, когда волосы белели буквально за ночь. По мнению исследователей Гарвардского университета ( США ), скорее всего, стресс способствует потере стволовых клеток-предшественниц меланоцитов, которые содержатся в волосяных фолликулах. В результате перестает вырабатываться пигмент, а волосы теряют цвет.

Биологи вводили черным лабораторным мышам токсин, вызывающий у них сильнейший физиологический стресс. После уколов уровень кортикостерона у грызунов увеличивался в три раза, а норадреналина — в десять. Оба этих гормона усиленно образуются именно в стрессовой ситуации.

При этом у мышей, получивших токсин вместе с анальгетиком, кортикостерона и норадреналина было столько же, сколько у животных из контрольной группы — им токсин не вводили.

После инъекции грызунов брили, чтобы ускорить рост волос. Через пару недель появлялась новая шерсть, но она почти на 30 процентов была седой. Дальнейшие эксперименты показали, что в условиях стресса из фолликулов исчезали клетки-предшественники меланоцитов, что и вызывало быстрое поседение. В роли посредника выступал норадреналин.

Как предполагают авторы работы, в стрессовой ситуации в организме выделяется норадреналин, заставляющий стволовые клетки, которые должны превращаться в меланоциты, делиться и мигрировать. Обычно эти клетки размножаются редко, когда же процесс ускоряется, их ресурсы быстро истощаются. Кроме того, стволовые клетки могут и вовсе покинуть фолликул или оказаться неспособными восполнить запас меланоцитов. Судя по всему, это и приводит к потере пигментации и седине.

Без консервантов и искусственных красителей

Однако именно такая стрессовая седина обратима, уверены ученые из Колумбийского университета (США). Они изучили 397 отдельных волос, взятых у 14 здоровых добровольцев разного возраста и происхождения. Одни образцы были полностью седыми, другие — только частично.

Исследователи, ориентируясь на среднюю скорость роста волос — около сантиметра в месяц, сопоставили цвет отдельных участков с определенными периодами жизни их хозяев и происходившими событиями.

Оказалось, что в относительно молодом возрасте седина часто возникает из-за стресса. И как только обстановка нормализуется, волосы возвращают первоначальный цвет. Так произошло с 35-летний европейцем, чьи волосы изучали в этой работе.

Кроме того, специалисты выявили похожую связь при анализе двухцветных волос тридцатилетней женщины азиатского происхождения. Формирование седого участка длиной два сантиметра совпало по времени с разладом в ее семье, разводом и вынужденным переездом. После возвращения к нормальной жизни цвет волос восстановился полностью.

Всего насчитали больше десяти случаев такого обратимого поседения у людей в возрасте от девяти до 39 лет. В среднем восстановление занимало столько же времени, сколько и потеря цвета, — около трех месяцев. Причем не только на голове, но и на остальных частях тела.