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Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации
Генсек ООН Антониу Гутерреш связался с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном и призвал их к немедленной деэскалации ситуации,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:38
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
стефан дюжаррик
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян, стефан дюжаррик, ильхам алиев, оон, азербайджан, армения, грузия, в мире

Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации

19:38 22.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш связался с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном и призвал их к немедленной деэскалации ситуации, заявил на брифинге официальны представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Господин Гутерреш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе", - сказал Дюжаррик.
"Генсек вновь повторил свой призыв к немедленной и полной деэскалации", - добавил он.
По его словам, Гутерреш также призывал азербайджанского и армянского лидеров воздерживаться от провокационной риторики и вернуться к переговорам.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНикол ПашинянСтефан ДюжаррикИльхам АлиевООНАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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