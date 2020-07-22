Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации

"Господин Гутерреш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе", - сказал Дюжаррик.