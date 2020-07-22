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В МИД назвали примерную стоимость оформления электронной визы в Россию
Оформление электронной визы в РФ гражданами других государств будет стоить около 40 долларов, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:53
2020-07-22T17:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Оформление электронной визы в РФ гражданами других государств будет стоить около 40 долларов, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин
.
"Пока так думаем, что где-то на уровне, наверно, 40 долларов", - сказал Волынкин.
Он отметил, что список стран, для граждан которых будет возможно оформление электронных виз, определит правительство страны.
"В настоящее время, вы знаете, действуют пилотные проекты. Это Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область
, Санкт-Петербург
и Ленинградская область
. Пятьдесят три страны охватывают эти пилотные проекты", - сказал глава департамента.
По его словам, европейские страны входят в это число.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими. Электронные визы будут введены с 1 января 2021 года.
Виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством, въезжающим в РФ с гостевым, деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
Согласно закону, срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.