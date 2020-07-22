В МИД назвали примерную стоимость оформления электронной визы в Россию

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оформление электронной визы в РФ гражданами других государств будет стоить около 40 долларов, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Оформление электронной визы в РФ гражданами других государств будет стоить около 40 долларов, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин

"Пока так думаем, что где-то на уровне, наверно, 40 долларов", - сказал Волынкин.

Он отметил, что список стран, для граждан которых будет возможно оформление электронных виз, определит правительство страны.

По его словам, европейские страны входят в это число.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими. Электронные визы будут введены с 1 января 2021 года.

Виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством, въезжающим в РФ с гостевым, деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.