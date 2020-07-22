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Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы
Нужно понизить число выпускников, которые в 2021 году будут сдавать ЕГЭ, для этого нужно отменить ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы, заявил лидер... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:11
единый государственный экзамен (егэ)
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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единый государственный экзамен (егэ), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, образование - общество, общество

Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы

17:11 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Нужно понизить число выпускников, которые в 2021 году будут сдавать ЕГЭ, для этого нужно отменить ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только для поступления в вуз.
"Сейчас все наши выпускники заканчивают сдачу экзаменов, и есть общая договоренность отменить ЕГЭ для тех выпускников школ, которые в вузы поступать не будут, их 10%. Они должны получить аттестаты по результатам тех экзаменов, которые они прошли в школе в ходе обычных плановых занятий. Я думаю, в этот раз мы это сделаем. Чтобы в 2021 году понизить число тех, кто должны сдавать ЕГЭ, ибо они не будут поступать в вузы", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24"
Он добавил, что в перспективе ЕГЭ нужно отменять, чтобы не "вгонять в нервозное состояние десятки, сотни тысяч людей".
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбразование - ОбществоОбщество
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