Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Нужно понизить число выпускников, которые в 2021 году будут сдавать ЕГЭ, для этого нужно отменить ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только для поступления в вуз.
"Сейчас все наши выпускники заканчивают сдачу экзаменов, и есть общая договоренность отменить ЕГЭ для тех выпускников школ, которые в вузы поступать не будут, их 10%. Они должны получить аттестаты по результатам тех экзаменов, которые они прошли в школе в ходе обычных плановых занятий. Я думаю, в этот раз мы это сделаем. Чтобы в 2021 году понизить число тех, кто должны сдавать ЕГЭ, ибо они не будут поступать в вузы", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24"
Он добавил, что в перспективе ЕГЭ нужно отменять, чтобы не "вгонять в нервозное состояние десятки, сотни тысяч людей".