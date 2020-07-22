https://ria.ru/20200722/1574728388.html
Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по русскому языку
Результаты Единого госэкзамена по русскому языку в этом году выше, чем в прошлом, Рособрнадзор наблюдает ежегодное улучшение результатов по этом предмету,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:22
2020-07-22T16:30
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Результаты Единого госэкзамена по русскому языку в этом году выше, чем в прошлом, Рособрнадзор
наблюдает ежегодное улучшение результатов по этом предмету, заявил врио главы ведомства Анзор Музаев
.
"ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а, наоборот, выросли. Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку. Это наглядно демонстрирует, что меры, реализуемые правительством РФ, министерством просвещения РФ и Рособрнадзором в сфере поддержке русского языка, приносят положительный результат", - приводит пресс-служба слова Музаева.
Отмечается, что в этом году русский язык сдавали почти 614 тысяч человек, что на 62,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Аттестаты всем выпускникам в 2020 году были выданы без сдачи ЕГЭ по этому предмету.
Добавляется, что результаты ЕГЭ по русскому языку обработаны полностью. Средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 71,6. Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов, возросло, более 3,9 тысячи участников ЕГЭ по русскому языку получили максимальные 100 баллов. Количество участников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы в 36 баллов, сократилось по сравнению с прошлым годом и составило 1,14%.
"Предварительные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня незначительно изменились по сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл на ЕГЭ по профильной математике в 2020 году составил 54,2 балла, количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов составило 6,6%. Сдавали этот предмет в 2020 году примерно 362 тысячи участников, что на 10 тысяч меньше, чем годом ранее", - добавляется в сообщении.