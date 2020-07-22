https://ria.ru/20200722/1574721864.html
В Петербурге из питомника похитили четырех собак
Неизвестные увели четырех собак с охраняемой территории в Красносельском районе Петербурга, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:12
2020-07-22T15:12
гумвд
сергей горбунов
ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, сергей горбунов, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия