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В Петербурге из питомника похитили четырех собак
Неизвестные увели четырех собак с охраняемой территории в Красносельском районе Петербурга, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:12
гумвд
сергей горбунов
ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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353
60
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гумвд, сергей горбунов, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге из питомника похитили четырех собак

15:12 22.07.2020
248
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Неизвестные увели четырех собак с охраняемой территории в Красносельском районе Петербурга, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 00.10 в доме 6б по улице Горбунова в Красном селе между двумя охранниками и неизвестными, проникшими на охраняемую территорию, произошел конфликт. В результате инцидента неизвестные увели с собой четырех собак. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В доме 6б по улице Горбунова располагается собачий питомник.
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ГУМВДСергей ГорбуновЛенинградская областьКрасносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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