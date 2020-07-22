Сроки внедрения в России сетей 5G не переносятся

"Нет, сроки внедрения 5G не переносятся. Есть национальные проекты, в нем они определены, пока переносов не было",- сказал Чернышенко.

Вице-премьер РФ отметил, что к этому вопросу целесообразнее вернуться в начале осени. "Это все-таки тот срок, когда нам поручили пересмотреть параметры национальных проектов, их надо взаимоувязать друг с другом. Пока таких планов не было",- заключил он.

В настоящее время во многих странах работают над технологией связи 5G, которая предполагает гораздо большую по сравнению с четвертым поколением скорость при обмене данными. Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону.