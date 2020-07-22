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Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
России экономически невыгодно содержать в Казахстане радиолокационную станцию "Балхаш", входящую в систему предупреждения о ракетном нападении, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:46
"балхаш"
александр головко
совет федерации рф
казахстан
безопасность
в мире
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На уступки по оплате, казахи не пошли. Теперь вообще ничего не получат.
26
Правильно что отказались. На обороноспособности страны, это не скажется.
21
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казахстан
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/36643/81/366438146_0:137:3069:1863_1400x0_80_0_0_842d40613b8af93d2ff134fd083ac51e.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
"балхаш", александр головко, совет федерации рф, казахстан, безопасность, в мире

Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане

14:47 22.07.2020 (обновлено: 15:46 22.07.2020)
4971
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России экономически невыгодно содержать в Казахстане радиолокационную станцию "Балхаш", входящую в систему предупреждения о ракетном нападении, заявил командующий Космическими войсками Александр Головко в Совфеде.
Он напомнил, что станцию поставили на боевое дежурство в 1964 году. По его словам, сейчас уже не выпускают деталей, необходимых для содержания станции, поэтому ее закрыли.
Загоризонтная радиолокационная станция Подсолнух-Э
22 июня, 17:14Сказано в эфире
Военный эксперт: Россия создала на своей территории сеть мощных РЛСПравительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационного узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
Накануне Госдума прекратила действие договора с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. В состав узла входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал не нужен после введения в строй четырех новых станций РЛС в России. В частности, узел заменила станция "Воронеж-М" под Орском.
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
30 октября 2019, 09:52
Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС "Воронеж"
282623810
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"Балхаш"Александр ГоловкоСовет Федерации РФКазахстанБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
На уступки по оплате, казахи не пошли. Теперь вообще ничего не получат.
22 июля, 14:57
Егор Панкратов
2510000
Правильно что отказались. На обороноспособности страны, это не скажется.
22 июля, 14:54
Арсений Новиков
2010000
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