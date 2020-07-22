Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России экономически невыгодно содержать в Казахстане радиолокационную станцию " России экономически невыгодно содержать в Казахстане радиолокационную станцию " Балхаш ", входящую в систему предупреждения о ракетном нападении, заявил командующий Космическими войсками Александр Головко в Совфеде.

Он напомнил, что станцию поставили на боевое дежурство в 1964 году. По его словам, сейчас уже не выпускают деталей, необходимых для содержания станции, поэтому ее закрыли.

Накануне Госдума прекратила действие договора с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. В состав узла входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.