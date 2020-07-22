Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России экономически невыгодно содержать в Казахстане радиолокационную станцию "Балхаш", входящую в систему предупреждения о ракетном нападении, заявил командующий Космическими войсками Александр Головко в Совфеде.
Он напомнил, что станцию поставили на боевое дежурство в 1964 году. По его словам, сейчас уже не выпускают деталей, необходимых для содержания станции, поэтому ее закрыли.
22 июня, 17:14Сказано в эфиреВоенный эксперт: Россия создала на своей территории сеть мощных РЛСПравительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационного узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
Накануне Госдума прекратила действие договора с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. В состав узла входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал не нужен после введения в строй четырех новых станций РЛС в России. В частности, узел заменила станция "Воронеж-М" под Орском.
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