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Правительство намерено работать в связке с врио главы Хабаровского края
Правительство РФ, в том числе вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, намерено работать в связке с врио главы Хабаровского края Михаилом... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:38
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дальний восток, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, юрий трутнев, владимир жириновский, хабаровский край, политика

Правительство намерено работать в связке с врио главы Хабаровского края

13:38 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ, в том числе вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, намерено работать в связке с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, будет оказывать ему поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дальний Восток - ну, конечно, это непростая история, все правильно. И сейчас я отвечаю на ваш (лидера ЛДПР Владимира Жириновского) запрос, конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать и помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал на непростую ситуацию. И на сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему помогать, Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
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Дальний ВостокМихаил МишустинЛДПРГосдума РФЮрий ТрутневВладимир ЖириновскийХабаровский крайПолитика
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