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В Ленобласти появятся новые туристические маршруты
В Ленинградской области планируют создавать новые туристические маршруты, туристско-рекреационные кластеры и развивать речной туризм, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, александр дрозденко, москва, ивангород, ленинградская область, тихвин, ярославль, санкт-петербург

В Ленобласти появятся новые туристические маршруты

11:04 22.07.2020
557
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВерхняя ванна в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
Верхняя ванна в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. В Ленинградской области планируют создавать новые туристические маршруты, туристско-рекреационные кластеры и развивать речной туризм, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Понимая, что людям сейчас нужны менее массовые форматы, мы активно создаем новые маршруты, прежде всего, экотропы, которые привлекут индивидуальных туристов", — отметил он.
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По его словам, также во Всеволожском районе планируется создать туристско-рекреационный кластер "Токсовский", в Волховском районе — "Староладожский".
"В Ленинградской области масса интереснейших туристических объектов: Древний Выборг, Тихвин с его великим духовным и культурным наследием, крепости в Копорье, Ивангороде, Приозерске, монастыри в Лодейнопольском районе, замечательная природа Подпорожья. А есть ведь еще и уникальное советское архитектурное, инженерное наследие — города первых пятилеток Волхов, Сясьстрой, там есть на что посмотреть специалистам, ценителям промышленной эстетики 20-30-х годов", — добавил губернатор.
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