https://ria.ru/20200722/1574698713.html
В Ленобласти появятся новые туристические маршруты
В Ленинградской области планируют создавать новые туристические маршруты, туристско-рекреационные кластеры и развивать речной туризм, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:04
2020-07-22T11:04
туризм
туризм
новости - туризм
александр дрозденко
москва
ивангород
ленинградская область
тихвин
ярославль
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106962_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_156ac39d5ba6d26f26daf5b7ca9f79f1.jpg
https://ria.ru/20200709/1573946129.html
https://ria.ru/20200715/1574342332.html
москва
ивангород
ленинградская область
тихвин
ярославль
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106962_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_156ac39d5ba6d26f26daf5b7ca9f79f1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106962_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_8ae7ebfca6d2894fdb78569d5c897810.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106962_501:0:2549:2048_1400x0_80_0_0_b9c7f2de1f3ba418c22971627bd5492c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, александр дрозденко, москва, ивангород, ленинградская область, тихвин, ярославль, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. В Ленинградской области планируют создавать новые туристические маршруты, туристско-рекреационные кластеры и развивать речной туризм, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Понимая, что людям сейчас нужны менее массовые форматы, мы активно создаем новые маршруты, прежде всего, экотропы, которые привлекут индивидуальных туристов", — отметил он.
По его словам, также во Всеволожском районе планируется создать туристско-рекреационный кластер "Токсовский", в Волховском районе — "Староладожский".
"В Ленинградской области масса интереснейших туристических объектов: Древний Выборг, Тихвин с его великим духовным и культурным наследием, крепости в Копорье, Ивангороде, Приозерске, монастыри в Лодейнопольском районе, замечательная природа Подпорожья. А есть ведь еще и уникальное советское архитектурное, инженерное наследие — города первых пятилеток Волхов, Сясьстрой, там есть на что посмотреть специалистам, ценителям промышленной эстетики 20-30-х годов", — добавил губернатор.