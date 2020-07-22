В Ленобласти появятся новые туристические маршруты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. В Ленинградской области планируют создавать новые туристические маршруты, туристско-рекреационные кластеры и развивать речной туризм, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.

"Понимая, что людям сейчас нужны менее массовые форматы, мы активно создаем новые маршруты, прежде всего, экотропы, которые привлекут индивидуальных туристов", — отметил он.

По его словам, также во Всеволожском районе планируется создать туристско-рекреационный кластер "Токсовский", в Волховском районе — "Староладожский".