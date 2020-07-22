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Азербайджан заявил о 38 нарушениях перемирия на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:39
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Азербайджан заявил о 38 нарушениях перемирия на границе с Арменией

09:39 22.07.2020
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
© Sputnik / Давид Галстян
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Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении. Архивное фото
БАКУ, 22 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз.
"С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района", - сообщили в пресс-службе.
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21 июля, 16:52
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По данным военного ведомства, позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных около "сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Ходжавендского районa".
Ранее в среду Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе семь раз, произведя 20 выстрелов из стрелкового оружия.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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