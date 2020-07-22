Азербайджан заявил о 38 нарушениях перемирия на границе с Арменией

"С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района", - сообщили в пресс-службе.