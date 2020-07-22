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Распространение нового коронавируса
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В Ленинградской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области стабилизировалась, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:39
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РИА Новости
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В Ленинградской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

09:33 22.07.2020 (обновлено: 15:39 22.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области стабилизировалась, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Уровень заболеваемости COVID-19 с внебольничными пневмониями в Ленинградской области стабилен. Коронавирусная инфекция отступила, но не ушла. Сейчас медики отмечают явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжелое, которое требует серьезной медицинской помощи. Для таких больных мы закупили новые препараты на сумму 42 миллиона рублей, которые позволят сократить срок лечения заболевания и снять риск подключения к ИВЛ", — сказал он.
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По его словам, в среднем ежесуточно на аппаратах искусственной вентиляции легких в регионе находится до 30 человек. "Удается минимизировать смертность от новой коронавирусной инфекции: медики борются за каждого, "вытаскивают" даже самые сложные случаи", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что для больных в легкой форме, которые не нуждаются в госпитализации, также предусмотрено обеспечение лекарствами за счет бюджета. В настоящее время уже закуплены препараты для амбулаторного лечения на два миллиона рублей.
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"В стабильной ситуации в Ленинградской области восстановлены объемы оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, плановая госпитализация, вакцинация и диспансеризация. Мы уже закрыли пять специализированных "ковидных" стационаров, перераспределив потоки больных. Например, в Тосно восстановлена работа родильного дома. Напомню, в Ленинградской области под специализированные госпитали перепрофилировались только отдельно стоящие здания, чтобы предотвратить распространение инфекции, в том числе среди медицинских работников", — рассказал губернатор.
Читайте полный текст интервью >>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьТосноОбщество
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