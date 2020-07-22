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Армения заявила о затишье на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о затишье на границе с Азербайджаном после сообщения об отражении атаки азербайджанских спецназовцев. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:33
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азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о затишье на границе с Азербайджаном

00:34 22.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о затишье на границе с Азербайджаном после сообщения об отражении атаки азербайджанских спецназовцев.
"По состоянию на 00.47 выстрелов нет ", - написала Степанян в Facebook.
Ранее она заявила, что во вторник в 21.30 мск азербайджанский спецназ предпринял атаку на опорный пункт "Бесстрашный" в Тавушской области Армении. По словам пресс-секретаря, подразделение армянских ВС "отразило атаку противника, нанеся ему значительные потери", с армянской стороны потерь нет.
Комментарием Минобороны Азербайджана РИА Новости пока не располагает.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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