Армения заявила о затишье на границе с Азербайджаном

Ранее она заявила, что во вторник в 21.30 мск азербайджанский спецназ предпринял атаку на опорный пункт "Бесстрашный" в Тавушской области Армении. По словам пресс-секретаря, подразделение армянских ВС "отразило атаку противника, нанеся ему значительные потери", с армянской стороны потерь нет.