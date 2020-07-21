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Ереван заявил об отражении атаки спецназовцев на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник о безуспешной атаке азербайджанских военных на армянский боевой опорный пункт на границе. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:19
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
грузия
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, грузия, в мире

Ереван заявил об отражении атаки спецназовцев на границе с Азербайджаном

23:19 21.07.2020
3895
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенный во время учений в Армении
Военный во время учений в Армении
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник о безуспешной атаке азербайджанских военных на армянский боевой опорный пункт на границе.
"Сегодня в 22.30 (21.30 мск) подразделение специального назначения противника предприняло очередную атаку на опорный пункт "Бесстрашный" (в Тавушской области Армении - ред.). Подразделение армянских ВС отразило атаку противника, нанеся ему значительные потери", - написала Степанян в Facebook.
По ее словам, по предварительным данным, среди азербайджанских спецназовцев есть не только потери. "Среди них есть также оставшиеся в западне военнослужащие. С армянской стороны потерь нет", - отметила Степанян.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Вчера, 16:59
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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